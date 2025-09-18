Τρομαχτικό: Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Δείτε βίντεο

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία αναφέρει ότι η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι.

Έχουν ήδη αναφερθεί οι πρώτες ζημιές.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

Πρόκειται για μια «τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Γράφει ο κ. Παπαδόπουλος: «Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.7. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών (30 Ιουλίου) είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».

Δείτε βίντεο

Damage already reported in Russia’s Petropavlovsk-Kamchatsky after a magnitude 7.8 earthquake hit the far east city tonight.



Multiple reports of heavy shaking and damage to concrete buildings are coming in. https://t.co/PA6uSIOK2x pic.twitter.com/Op8bTF2FYb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2025