Τρομαχτικό: Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Τρομαχτικό: Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Δείτε βίντεο

 18.09.2025 - 22:58
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 της Πέμπτης στην Ελλάδα) ανοιχτά της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία αναφέρει ότι η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι.

Έχουν ήδη αναφερθεί οι πρώτες ζημιές.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

 Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

Πρόκειται για μια «τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Γράφει ο κ. Παπαδόπουλος: «Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.7. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών (30 Ιουλίου) είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».

Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο

 

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

