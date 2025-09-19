Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.
Άφαντος από τον Ιούλιο 23χρονος για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του
Η Αστυνομία καταζητεί τον Joseph Tsipamba, 23 ετών, από το Κογκό, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν στη Λάρνακα μεταξύ 01-10/07/2025.
