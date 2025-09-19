Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού – Τι να αναμένουμε το Σαββατοκύριακο

 19.09.2025 - 19:37
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη ενώ στα δυτικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη ενώ στα δυτικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη ενώ στα δυτικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

