Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Νέο επικίνδυνο challenge στο TikTok – Το «Gatorade Burger» απειλεί με δηλητηρίαση και σαλμονέλα
LIKE ONLINE

VIDEO: Νέο επικίνδυνο challenge στο TikTok – Το «Gatorade Burger» απειλεί με δηλητηρίαση και σαλμονέλα

 19.09.2025 - 22:16
VIDEO: Νέο επικίνδυνο challenge στο TikTok – Το «Gatorade Burger» απειλεί με δηλητηρίαση και σαλμονέλα

Ένα νέο trend στο TikTok έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων: το λεγόμενο «Gatorade Burger».

Στο challenge, οι έφηβοι μουσκεύουν ψωμί, τυρί και κρέας μέσα στο ενεργειακό ποτό Gatorade πριν το καταναλώσουν, προσπαθώντας να κερδίσουν likes και views.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι επικίνδυνη. Το ωμό κρέας που μαρινάρεται σε ενεργειακό ποτό μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή μόλυνση, όπως σαλμονέλα και E.coli, ενώ η ανάμειξη γλυκών και αλμυρών συστατικών μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση και την υφή του φαγητού. Ήδη έχουν καταγραφεί περιστατικά στομαχικής διαταραχής σε νέους που προσπάθησαν να μιμηθούν το trend.

Η ιδέα ότι το Gatorade μπορεί να ενισχύσει τη γεύση ή να μεταφέρει ηλεκτρολύτες στο κρέας δεν έχει επιστημονική βάση. Οι Αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και ο FDA δεν συνιστούν τη χρήση ενεργειακών ποτών για μαγείρεμα, ενώ η PepsiCo, μητρική εταιρεία του Gatorade, δεν έχει εγκρίνει τη χρήση του σε συνταγές.

Οι υγειονομικές αρχές και οργανισμοί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο προειδοποιούν τους γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους τέτοιων προκλήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Οι παραδοσιακές μαρινάδες με ξύδι ή εσπεριδοειδή θεωρούνται πολύ πιο ασφαλείς για το μαγείρεμα και την τρυφερότητα του κρέατος.

@userml65iq2t1v

 

♬ original sound - brandon
ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Λευκωσίας

 19.09.2025 - 22:04
Επόμενο άρθρο

Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

 19.09.2025 - 22:49
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

  •  19.09.2025 - 17:00
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

  •  19.09.2025 - 22:49
Σχολεία σε αναβρασμό: «Οι μαθητές δεν πρέπει να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα»

Σχολεία σε αναβρασμό: «Οι μαθητές δεν πρέπει να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα»

  •  19.09.2025 - 21:12
Πυρσοί και τσουγκράνες: Πώς ο ακροδεξιός βόθρος ερμηνεύει την «ελευθερία της έκφρασης»

Πυρσοί και τσουγκράνες: Πώς ο ακροδεξιός βόθρος ερμηνεύει την «ελευθερία της έκφρασης»

  •  19.09.2025 - 20:29
Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού – Τι να αναμένουμε το Σαββατοκύριακο

Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού – Τι να αναμένουμε το Σαββατοκύριακο

  •  19.09.2025 - 19:37
Οδηγοί προσοχή: Κλείνει αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό λόγω εργασιών – Δείτε ποιες μέρες

Οδηγοί προσοχή: Κλείνει αυτοκινητόδρομος στη Λεμεσό λόγω εργασιών – Δείτε ποιες μέρες

  •  19.09.2025 - 19:12
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: "Ο κόσμος σου θα σε σώσει,100.000 ευρώ σε λιγότερο από 48 ώρες"

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: "Ο κόσμος σου θα σε σώσει,100.000 ευρώ σε λιγότερο από 48 ώρες"

  •  19.09.2025 - 19:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα