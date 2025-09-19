VIDEO: Νέο επικίνδυνο challenge στο TikTok – Το «Gatorade Burger» απειλεί με δηλητηρίαση και σαλμονέλα

Στο challenge, οι έφηβοι μουσκεύουν ψωμί, τυρί και κρέας μέσα στο ενεργειακό ποτό Gatorade πριν το καταναλώσουν, προσπαθώντας να κερδίσουν likes και views.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι επικίνδυνη. Το ωμό κρέας που μαρινάρεται σε ενεργειακό ποτό μπορεί να προκαλέσει βακτηριακή μόλυνση, όπως σαλμονέλα και E.coli, ενώ η ανάμειξη γλυκών και αλμυρών συστατικών μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση και την υφή του φαγητού. Ήδη έχουν καταγραφεί περιστατικά στομαχικής διαταραχής σε νέους που προσπάθησαν να μιμηθούν το trend.

Η ιδέα ότι το Gatorade μπορεί να ενισχύσει τη γεύση ή να μεταφέρει ηλεκτρολύτες στο κρέας δεν έχει επιστημονική βάση. Οι Αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και ο FDA δεν συνιστούν τη χρήση ενεργειακών ποτών για μαγείρεμα, ενώ η PepsiCo, μητρική εταιρεία του Gatorade, δεν έχει εγκρίνει τη χρήση του σε συνταγές.

Οι υγειονομικές αρχές και οργανισμοί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο προειδοποιούν τους γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους τέτοιων προκλήσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Οι παραδοσιακές μαρινάδες με ξύδι ή εσπεριδοειδή θεωρούνται πολύ πιο ασφαλείς για το μαγείρεμα και την τρυφερότητα του κρέατος.