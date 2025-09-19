Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Λευκωσίας

Η εικόνα είναι σύνθετη, καθώς η βία των συμμοριών ναρκωτικών εξαπλώνεται από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Στοκχόλμη, ενώ παράλληλα υπάρχουν και πρωτεύουσες που διατηρούν σχετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας με όπλα.

Η Δυσκολία της Αξιόπιστης Κατάταξης

Πριν αναφερθούμε στις πόλεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη δεν αποτελεί επιστημονική μελέτη.

Σε πολλές χώρες, η αστυνομία δεν καταγράφει συγκεκριμένα τα εγκλήματα με όπλα ή δεν δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση περίπλοκη.

Το Euronews συνδύασε εθνικές στατιστικές με αναφορές των μέσων ενημέρωσης και τις σταθμίζοντας ανάλογα με το μέγεθος της κάθε πόλης.

Επιπλέον, το άρθρο επικεντρώνεται στις πρωτεύουσες της ΕΕ, παραλείποντας περιοχές των Βαλκανίων όπου τα εγκλήματα με όπλα είναι συχνά, ενώ περιλαμβάνει και την πόλη Μασσαλία, παρόλο που δεν είναι πρωτεύουσα, λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης εκεί.

Επικίνδυνες Πρωτεύουσες

Βρυξέλλες: Η πρωτεύουσα της ένοπλης εγκληματικότητας στην Ευρώπη

Οι Βρυξέλλες κατέχουν φέτος τον τίτλο της πιο επικίνδυνης πρωτεύουσας όσον αφορά την ένοπλη βία. Η κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, κυρίως στα προάστια Άντερλεχτ και Μολένμπεεκ, οδήγησε σε 57 καταγεγραμμένους πυροβολισμούς μέχρι τα μέσα Αυγούστου, από τους οποίους 20 συνέβησαν μόνο το καλοκαίρι.

Ο εισαγγελέας Julien Moinil προειδοποιεί πως όλοι οι κάτοικοι διατρέχουν κίνδυνο από «αδέσποτες» σφαίρες, ζητώντας συντονισμένες ενέργειες για την καταπολέμηση των συμμοριών.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Bernard Quintin υποστηρίζει την ιδέα να τοποθετηθούν στρατιώτες σε περιπολίες και να επεκταθεί το δίκτυο καμερών ασφαλείας.

Στοκχόλμη: Από ειρηνική πρωτεύουσα σε κέντρο όπλων

Η Στοκχόλμη, που παλαιότερα θεωρούνταν ειρηνική πόλη, έχει πλέον μετατραπεί σε hotspot εγκληματικότητας με όπλα.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, καταγράφηκαν 55 πυροβολισμοί και 9 θάνατοι.

Οι συμμορίες ναρκωτικών συχνά προσλαμβάνουν έφηβους για δολοφονίες, χρησιμοποιούν όπλα και αυτοσχέδιες βόμβες.

Εκτός από τη Στοκχόλμη, και άλλες σουηδικές πόλεις όπως το Μάλμε και το Γκέτεμποργκ βλέπουν αύξηση της βίας.

Συνολικά, η Σουηδία κατέγραψε 113 περιστατικά πυροβολισμών με 33 θανάτους το 2025, αντιστρέφοντας την παλαιότερη εικόνα ηρεμίας.

Μασσαλία: Το προπύργιο της μαφίας των ναρκωτικών στη Γαλλία

Η Μασσαλία είχε μια από τις πιο βίαιες χρονιές πέρυσι, με 24 θανάτους από πυροβολισμούς σχετιζόμενους με τη μαφία των ναρκωτικών, αν και βελτίωση σε σχέση με τους 49 θανάτους του προηγούμενου έτους.

Ο πόλεμος μεταξύ δύο συμμοριών, της Yoda και της DZ Mafia, φαίνεται να έχει τελειώσει υπέρ της δεύτερης, γεγονός που μείωσε τη βία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει επιχειρήσεις «καθαρισμού» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η χρήση ουσιών συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα επίσημα στοιχεία για φέτος δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, ωστόσο οι αναφορές δείχνουν κάποια μείωση της βίας.

Άμστερνταμ: Λιγότεροι πυροβολισμοί, περισσότερες εκρήξεις

Στην ολλανδική πρωτεύουσα, παρά τη σχετική μείωση των περιστατικών πυροβολισμών, παρατηρείται σημαντική αύξηση στις εκρήξεις που σχετίζονται με συμμορίες ναρκωτικών.

Το 2023 καταγράφηκαν 197 εκρήξεις, διπλάσιες από το προηγούμενο έτος.

Οι πυροβολισμοί ανέρχονται σε επτά σοβαρά περιστατικά, με ένα να έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ζώνη Κινδύνου: Πρωτεύουσες με υψηλά αλλά περιορισμένα περιστατικά

Παρίσι: Ασφαλέστερο από τη Μασσαλία, αλλά με αύξηση βίας

Το Παρίσι έχει σχετικά λιγότερα περιστατικά με όπλα από τη Μασσαλία, όμως πέρυσι κατεγράφησαν 34 ανθρωποκτονίες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τέσσερις θανατηφόρες επιθέσεις με όπλα σχετίζονταν με συμμορίες ναρκωτικών, ενώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Κοπεγχάγη: Ζώνες ελέγχου και καταπολέμησης

Η πρωτεύουσα της Δανίας δημιούργησε ζώνες ελέγχου όπου η αστυνομία μπορεί να ελέγχει τους περαστικούς για όπλα, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση.

Το επίκεντρο της βίας είναι η περιοχή Νόρεμπρο, με πολλές ένοπλες επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Αθήνα: Επικίνδυνες περιοχές αλλά έλλειψη Αναλυτικών Στοιχείων

Η αστυνομία της πρωτεύουσας της χώρας μας δεν δημοσιεύει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με το Euronews.

Ωστόσο, ο τοπικός Τύπος ανέφερε αρκετά σοβαρά περιστατικά φέτος και πέρυσι.

Πέρυσι, τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και καταγράφηκαν περίπου έξι διαφορετικά περιστατικά πυροβολισμών.

Φέτος, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο περιστατικά πυροβολισμών μέχρι στιγμής.

Λισαβόνα, Ρώμη, Μαδρίτη: Σημεία «ανάφλεξης» με περιορισμένα περιστατικά

Η Λισαβόνα έχει καταγράψει σοβαρά εγκλήματα με όπλα, όπως μια τριπλή δολοφονία, ενώ η Ρώμη έχει 8 γνωστά περιστατικά τα τελευταία δύο χρόνια, με εκτελέσεις τύπου μαφίας. Στη Μαδρίτη, ο τοπικός Τύπος αναφέρει αρκετούς πυροβολισμούς που σχετίζονται με ναρκωτικά, με δύο νεκρούς.

Μέτριος κίνδυνος: Πόλεις με σποραδικά περιστατικά

Πόλεις όπως το Βουκουρέστι, η Λιουμπλιάνα, η Λευκωσία, η Πράγα, η Ρίγα, η Σόφια, η Βιέννη και το Ζάγκρεμπ καταγράφουν μόνο μεμονωμένα ή σποραδικά περιστατικά με όπλα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μια τριπλή δολοφονία στη Ρίγα, πυροβολισμούς σε σχολείο στην Πράγα και περιστατικά συνδεδεμένα με το οργανωμένο έγκλημα σε Λιουμπλιάνα και Ζάγκρεμπ.

Χαμηλός κίνδυνος: Οι πιο ασφαλείς πρωτεύουσες

Τέλος, πόλεις όπως το Βερολίνο, το Δουβλίνο και το Ελσίνκι παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας με όπλα.

Το Βερολίνο κατέγραψε ελάχιστα περιστατικά, ενώ το Δουβλίνο θεωρείται γενικά ασφαλές.

Το Ελσίνκι σημείωσε μερικές εξαιρέσεις με πυροβολισμούς σε σχολείο, αλλά παραμένει σχετικά ήρεμο.

Άλλες πόλεις, όπως το Βίλνιους, η Βουδαπέστη, η Βαρσοβία, η Μπρατισλάβα, το Λουξεμβούργο, η Βαλέτα και το Ταλίν, θεωρούνται πολύ ασφαλείς, με ελάχιστα ή καθόλου περιστατικά.

Οι ασφαλείς πόλεις της Ευρώπης

Οι πιο ασφαλείς πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα εγκλήματα με όπλα είναι το Βίλνιους, η Βουδαπέστη, η Βαρσοβία, το Ελσίνκι, η Μπρατισλάβα, το Λουξεμβούργο, η Βαλέτα και το Ταλίν.

Σε αυτές τις πόλεις καταγράφονται ελάχιστα ή καθόλου περιστατικά με πυροβολισμούς, με τις περισσότερες να μην σχετίζονται με οργανωμένο έγκλημα ή βία συμμοριών. Το Βίλνιους και το Ταλίν ξεχωρίζουν για την απόλυτη απουσία βίας από συμμορίες, ενώ πόλεις όπως η Βουδαπέστη και η Βαρσοβία παρουσιάζουν μεμονωμένα περιστατικά που συνήθως αφορούν μικρές διαμάχες ή ενέργειες της αστυνομίας.

Παρά μερικά μεμονωμένα συμβάντα, η συνολική εικόνα στις συγκεκριμένες πρωτεύουσες είναι αυτή της σχετικής ηρεμίας και ασφάλειας, καθιστώντας τες περιοχές με πολύ χαμηλό κίνδυνο βίας από όπλα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.