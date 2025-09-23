Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα αρπαγής κουκουλοφόρων έπεσε 15χρονoς στη Θεσσαλονίκη - Τον έβαλαν σε βαν, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

 23.09.2025 - 07:00
Θύμα αρπαγής κουκουλοφόρων έπεσε 15χρονoς στη Θεσσαλονίκη - Τον έβαλαν σε βαν, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Θύμα αρπαγής από δύο κουκουλοφόρους, που τον πέταξαν μέσα σε βανάκι, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του, έπεσε ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό τρόμου με θύμα τον ανήλικο μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Βόλβης, ενώ οι δράστες ζήτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 15χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σχολείο του, όταν τον προσέγγισε ένα λευκό βαν και αμέσως μετά βγήκε από μέσα ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου «full face». Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα και τελικά εξαναγκάστηκε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του οχήματος.

Ο οδηγός του οχήματος, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο συνεργός του κατάφερε να βάλει τον ανήλικο στο βαν, πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας. Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο συνοδηγός εκτόξευε απειλές εναντίον του και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσε 50 ευρώ που είχε μαζί του.

Ο εφιάλτης του όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο οδηγός του βαν τον προειδοποίησε ότι πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, διαφορετικά θα τον σκοτώσει. Με την ίδια απειλή ο δράστης επιχείρησε να τον τρομοκρατήσει, λέγοντάς του πως θα συμβεί το ίδιο αν τολμήσει να τους καταγγείλει στην αστυνομία.

Λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του θύματος και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη κοντά στον τόπο αποβίβασης.

Μετά τις στιγμές που βίωσε, ο 15χρονος μετέβη μαζί με τους γονείς του στο Α.Τ. Βόλβης και κατήγγειλε το περιστατικό. Μάλιστα, αναγνώρισε τον συνοδηγό του οχήματος, ο οποίος δεν του ήταν άγνωστος. Πρόκειται για έναν 18χρονο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει με απειλές να του καταβάλει 500 ευρώ.

Από τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο συνοδηγός του οχήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.

Επιπλέον, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τα τραύματα που φέρει ο 15χρονος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ- Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στο «σπίτι της Τουρκίας» και η απουσία στρατηγικής για την Κύπρο

Από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο "Σπίτι της Τουρκίας" έως την τριμερή με Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη – Τατάρ, η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική φαίνεται να περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στη διεκδίκηση.

