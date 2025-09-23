Ήπαρ: 3 σημάδια στο δέρμα που μαρτυρούν ότι ο «φύλακας» της υγείας νοσεί

Η τοξικότητα του ήπατος, γνωστή και ως τοξική ηπατίτιδα, είναι η φλεγμονή που προκαλείται από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες – όπως το αλκοόλ, φάρμακα, χημικά ή συμπληρώματα διατροφής. Αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες στον ηπατικό ιστό, οδηγώντας σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια. Στις ΗΠΑ, η κίρρωση συγκαταλέγεται στις δέκα κυριότερες αιτίες θανάτου, με περίπου 55.000 θανάτους ετησίως.

Αν και τα πιο γνωστά συμπτώματα περιλαμβάνουν ίκτερο, πυρετό, κόπωση και πόνο στην κοιλιακή χώρα, το σώμα συχνά εκπέμπει «σιωπηρά» προειδοποιητικά σημάδια μέσα από το δέρμα.

Δερματίτιδα και εξανθήματα γύρω από το στόμα

Η βλάβη στο ήπαρ μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη Β2 και ο ψευδάργυρος. Η ανεπάρκεια αυτών των στοιχείων σχετίζεται με την εμφάνιση δερματίτιδας, που συχνά εκδηλώνεται με φλεγμονή και εξανθήματα γύρω από το στόμα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να υποδηλώνει υποκείμενη δυσλειτουργία στο ήπαρ.

Ευρυαγγείες

Οι λεπτές κόκκινες ή μπλε φλέβες που μοιάζουν με ιστό αράχνης και εμφανίζονται στο πρόσωπο, το στήθος ή την κοιλιά, oι ευρυαγγείες, μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι ηπατικής δυσλειτουργίας. Το ήπαρ παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ορμονικής ισορροπίας και της αρτηριακής πίεσης· όταν δυσλειτουργεί, προκαλούνται αλλοιώσεις στο αγγειακό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD).

Κνησμός και σκουρόχρωμο δέρμα

Η συσσώρευση χολικών αλάτων στο αίμα, λόγω μειωμένης ηπατικής λειτουργίας, μπορεί να προκαλέσει έντονο και επίμονο κνησμό σε όλο το σώμα — ακόμη και στο πρόσωπο. Παράλληλα, η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο ήπαρ μπορεί να οδηγήσει σε μελανίζουσα ακάνθωση: σκουρόχρωμες, βελούδινες πλάκες στις πτυχές του δέρματος, όπως ο λαιμός και οι μασχάλες.

Ροδόχρους ακμή

Η ροδόχρους ακμή είναι μια δερματική πάθηση που προκαλεί κοκκινίλες και μικρά εξανθήματα, κυρίως στο πρόσωπο. Αν και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα με το ήπαρ, έχει παρατηρηθεί σύνδεση με λιπώδεις ηπατικές παθήσεις. Αν και δεν αποτελεί άμεση ένδειξη ηπατικής τοξικότητας, η φλεγμονή και η βλάβη στο ήπαρ λόγω λίπους μπορεί να επηρεάσουν γονίδια που σχετίζονται με τους σμηγματογόνους αδένες και τα τριχοθυλάκια, ενδεχομένως συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε περίπτωση ροδόχρου ακμής σχετίζεται απαραίτητα με πρόβλημα στο ήπαρ.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr