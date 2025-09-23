Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 23.09.2025 - 10:13
Προσοχή: Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου, το οποίο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με σοβαρά αδικήματα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει άμεσα με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

 

