Vassos Eliades: Προσθήκη της Grand Seiko στο χαρτοφυλάκιο της με αποκλειστικούς οίκους

Η Grand Seiko ιδρύθηκε το 1960 με τη φιλοδοξία να δημιουργήσει το απόλυτο ρολόι. Σήμερα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ακρίβειας, δεξιοτεχνίας και διαχρονικού σχεδιασμού. Για πολλά χρόνια περιοριζόταν αποκλειστικά στην ιαπωνική αγορά, μέχρι που το 2010 έκανε το διεθνές της ντεμπούτο, κερδίζοντας γρήγορα παγκόσμια αναγνώριση από συλλέκτες και ειδικούς, και αποσπώντας πολυάριθμες διακρίσεις, όπως βραβεία στο Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Ως η μοναδική ιαπωνική ωρολογοποιία που λειτουργεί ως αυθεντική manufacture, η Grand Seiko σχεδιάζει και παράγει εσωτερικά κάθε εξάρτημα – από τους μηχανισμούς έως τα ελατήρια ισορροπίας – εξασφαλίζοντας απαράμιλλη ποιότητα και καινοτομία. Η φιλοσοφία της, «The Nature of Time», αντικατοπτρίζει τη βαθιά σύνδεση της Ιαπωνίας με τη φύση και ζωντανεύει μέσα από την τέχνη των Takumi τεχνίτων. Κάθε ρολόι συναρμολογείται στο χέρι από αυτούς τους κορυφαίους καλλιτέχνες, των οποίων η δεξιοτεχνία και η αφοσίωση προσδίδουν σε κάθε δημιουργία την αυθεντική ιαπωνική ωρολογοποιία. Εμβληματικά καντράν, όπως το “Snowflake” και το “Mt. Iwate”, εκφράζουν με μοναδικό τρόπο αυτό το πνεύμα.

Οι συλλογές της Grand Seiko – Heritage, Elegance, Evolution 9, Sport και Masterpiece – καλύπτουν όλο το φάσμα, από πολυτελή έως επαγγελματικά sport ρολόγια. Με μηχανισμούς Mechanical, Spring Drive και Quartz υψηλής ακρίβειας, τα Grand Seiko συνδυάζουν ακρίβεια, ευκρίνεια, κομψότητα και ανθεκτικότητα – αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της μάρκας.

Με την παρουσία της στην Κύπρο μέσω της Vassos Eliades Accessories Ltd, η Grand Seiko ενισχύει τη θέση της στην περιοχή, προσφέροντας στους συλλέκτες και λάτρεις των ρολογιών την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιαπωνική ωρολογοποιία στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Grand Seiko είναι διαθέσιμη στο κατάστημα VE Very Exclusive στη Λεμεσό: Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 221, 3105, Λεμεσός Τηλ.: 25-582807

Σχετικά με την Vassos Eliades Accessories Ltd

Η Vassos Eliades Accessories Ltd αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Vassos Eliades και δραστηριοποιείται ως αντιπρόσωπος, διανομέας και λιανοπωλητής των πιο διάσημων και πολυτελών οίκων ρολογιών και κοσμημάτων παγκοσμίως. Με φήμη για την αριστεία και την εξαιρετική εξυπηρέτηση, η εταιρεία συνεχίζει να αποτελεί έναν αξιόπιστο προορισμό για όσους αναζητούν υψηλής ποιότητας ωρολογοποιία στην Κύπρο.