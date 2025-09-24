Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά στο σπίτι της στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της - ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας - την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

