Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά στο σπίτι της στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ

Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά στο σπίτι της στο Ηράκλειο

 24.09.2025 - 12:10
Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά στο σπίτι της στο Ηράκλειο

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της - ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας - την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

