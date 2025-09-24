Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ανδρέα Μάτσα, Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, οι συντεχνίες θα πάνε την ερχόμενη Παρασκευή σε νέα συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας με καλή διάθεση αλλά πιστοί στις θέσεις μας και ανάλογα με τη θέση που μας αναλυθεί από την Κυβέρνηση θα είμαστε σε θέση να λάβουμε αποφάσεις μεταξύ άλλων και κλιμάκωσης των μέτρων.

«Θα δώσουμε την δυνατότητα στην Κυβέρνηση στη συνάντηση της Παρασκευής να αναλύσει τη θέση της. Δεν θα δώσουμε οποιεσδήποτε εκπτώσεις, αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα», τόνισε.

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ΓΓ ΠΕΟ, δήλωσε πως δεν θα συζητήσουμε το θέμα της ΑΤΑ ξανά από την αρχή. «Εάν και εφόσον επί αυτών των θέσεων βρεθεί μια λύση, θα δούμε και την επέκταση της ΑΤΑ σε ακόμη περισσότερα άτομα», σημείωσε.