Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»

Σε συνέντευξη στο, οείπε ότι οι σχέσεις του με τον Τραμπ έχουν βελτιωθεί και ότι η απροθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη συνέβαλε σε αυτή την αλλαγή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τη νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη ρωσική εισβολή, εκτιμώντας ότι πλέον υπάρχει «καλύτερη σχέση» μεταξύ τους. Οι δηλώσεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.

Στην ανάρτηση αυτή, ο Τραμπ ανέφερε ότι με οικονομική και στρατιωτική στήριξη από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία «είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή». Η δήλωση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς μόλις έναν μήνα πριν είχε ταχθεί υπέρ ενός σχεδίου που προέβλεπε παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την ειρήνη.Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η στάση του Ρώσου ηγέτη επηρέασε τη σχέση του με τον Τραμπ., είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε πως βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία τη στήριξη του Τραμπ στη θέση του Κιέβου.Η αλλαγή στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου αναδείχθηκε και από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στητου ΟΗΕ. Οείπε ότι χάρηκε που άκουσε τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουκρανία «δεν θα κρατήσει απλώς τη θέση της, αλλά θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά της θα επικρατήσουν».Σε ερώτηση τουαν θεωρεί ότι η μετατόπιση της θέσης του Τραμπ για τις εδαφικές παραχωρήσεις μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, οαπάντησε:Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο, σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, οκαι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν επικρίνει σκληρά τον. Ωστόσο, την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο «γενναίο άνδρα» και πρόσθεσε: «Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».Απαντώντας, ο Ζελένσκι σημείωσε στη συνέντευξή του: «Νομίζω ότι δεν είχαμε στενή σχέση γιατί ίσως δεν είχαμε χρόνο. Είναι καλό που έχουμε συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις».