Τραγωδία στην Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

 24.09.2025 - 13:40
Τραγωδία στην Εύβοια για άνδρα ηλικίας 83 ετών που φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην Καστέλλα Ψαχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr άντρας ηλικίας 83 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία που ερευνά την υπόθεση ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»

 24.09.2025 - 12:58
Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

 24.09.2025 - 14:01
Ολοκληρώθηκε η Πανσυνδικαλιστική συνάντηση των συντεχνιών και λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

