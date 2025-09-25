Η Toyota ανακοινώνει νέο ηλεκτρικό μοντέλο που θα παράγεται στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική τελετή στην Πράγα, παρουσία του πρωθυπουργού Petr Fiala, του υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου Lukáš Vlček, και του προέδρου & CEO της Toyota Motor Europe, Yoshihiro Nakata. Το έργο συνεπάγεται επένδυση ύψους 680 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από την κυβέρνηση της Τσεχίας για τη δημιουργία μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών.

Η Toyota σκοπεύει να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της TMMCZ από 152.000 σε 173.000 τ.μ., με νέες γραμμές βαφής και συγκόλλησης, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 245 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Το νέο BEV θα παραχθεί παράλληλα με τα τρέχοντα Aygo X και Yaris Hybrid, αυξάνοντας τις δυνατότητες της μονάδας σε “multi-pathway” παραγωγή. Ένα από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της Toyota για κλιματική ουδετερότητα έως το 2040 στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας τόνισε τη σημασία της επένδυσης: «Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ μας. Αν θέλουμε να τη διατηρήσουμε, πρέπει να τη φέρουμε σε υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο. Τέτοια έργα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας». Από την πλευρά του, ο υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου υπογράμμισε ότι η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της χώρας για μετάβαση σε οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας: «Χάρη στο σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και το έμπειρο εργατικό δυναμικό, η Τσεχία είναι φυσικός εταίρος για τους παγκόσμιους τεχνολογικούς ηγέτες».

Ο πρόεδρος της Toyota Motor Europe, Yoshihiro Nakata, ανέφερε: «Η παραγωγή του νέου μας BEV αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στη βιώσιμη κινητικότητα και της στενής συνεργασίας μας με την τσεχική κυβέρνηση. Αυτό το έργο ενισχύει την παρουσία μας στην Ευρώπη και θα συμβάλει σε πιο αποδοτικές μεταφορές».

Το εργοστάσιο TMMCZ έχει πλούσια ιστορία στην Τσεχία, με παρουσία άνω των 20 ετών και συνολική παραγωγή άνω των 4,5 εκατ. οχημάτων. Απασχολεί περίπου 3.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με προμηθευτές που καλύπτουν το 65% του όγκου εξαρτημάτων στην Τσεχία. Από το 2024, η μονάδα λειτουργεί και ως το πρώτο μεγάλο logistics hub της Toyota στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας τις αγορές Γερμανίας, Αυστρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας.

Μέχρι σήμερα, η Toyota έχει επενδύσει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ στο εργοστάσιο της Κολίν (2002–2024), και με τη νέα επένδυση ενισχύει ακόμη περισσότερο την τοπική οικονομία και την ευρωπαϊκή της στρατηγική. Με το νέο BEV, η Toyota επιβεβαιώνει την πορεία της προς την καθαρή κινητικότητα και ενισχύει τον ρόλο της Τσεχίας ως πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.