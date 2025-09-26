Βουλευτικές 2026: Θέτει υποψηφιότητα με ΔΗΣΥ στην Κερύνεια ο Δήμος Γεωργιάδης - «Στοίχημα ανανέωσης και νέας εκπροσώπησης»

Στο μήνυμά του δηλώνει πως θα βρεθεί σε κάθε γωνιά της Κύπρου, όπου αναπνέει Κερυνειώτης, αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειαστεί για να τους ακούσει.



Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της απόφασης αυτής, θέτω από σήμερα στη διάθεση σας την υποψηφιότητα μου στις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην επαρχία της Κερύνειας.

Ένα στοίχημα ανανέωσης και νέας εκπροσώπησης σε μια επαρχία που χρειάζεται επειγόντως νέο αίμα. Μιας γενιάς που έμαθε να σέβεται τις ανάγκες των μεγαλύτερων και ταυτόχρονα να πολιτεύεται με καθαρό πολιτικό λόγο, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες της.

Η Κερύνεια για μένα πάντα ήταν το αστέρι που καθοδηγούσε κάθε μου κίνηση. Τάχθηκα στον αγώνα για υπεράσπιση της φλόγας της επιστροφής, με όρκο ζωής να υπηρετώ τους Κερυνειώτες εκφράζοντας μια νέα ελπίδα στον πονεμένο μας τόπο. Με καθαρά χέρια και απόψεις που δεν αμφιταλαντεύονται.

Η ιδιότητα μου ως δικηγόρος μου έδωσε τις γνώσεις για να κατανοώ σε βάθος τον ρόλο και τη λειτουργία της Βουλής. Η υπηρεσία μου ως Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ μου καλλιέργησε την πολιτική γνώση. Ο ρόλος μου στην προεδρία της ποδοσφαιρικής ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με έφερε σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των σωματείων μας. Κυρίως όμως, η καθημερινή επαφή μαζί σας μου έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα για τις προκλήσεις του σήμερα και τις ανάγκες του αύριο.

Προχωράμε μαζί σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Θα βρεθώ σε κάθε γωνιά της Κύπρου όπου αναπνέει Κερυνειώτης, αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειαστεί για να σας ακούσω.

Χρειάζομαι τη δύναμη, τη φωνή και τη συμμετοχή σας. Θέλω να χτίσουμε μαζί μια νέα πορεία για την Κερύνεια - με διαφάνεια, σεβασμό και πλάνο. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να δούμε κατάματα τις προκλήσεις.

https://demosgeorgiades.com. Εδώ θα βρείτε στην προσωπική μου ιστοσελίδα το βιογραφικό, το Γιατί Διεκδικώ, αλλά και τις προτάσεις μου για τη Βουλή - προτάσεις που θα διαμορφώσουμε μαζί μέσα από έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο.

Τέλος, με την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του Μάριου Μαυρίδη, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για τον πολυετή αγώνα του για τους πρόσφυγες στα έδρανα της Βουλής. Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά.

Η Ιθάκη που η μοίρα με έταξε, λέγεται Κερύνεια. Και εκεί, όσο ανασαίνω, θα κρατώ αναμμένη τη φλόγα της απελευθέρωσης.