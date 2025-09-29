Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θάνατοι στην Κύπρο: Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες - Όχι, δεν είναι τα τροχαία

 29.09.2025 - 22:00
Στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία, τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος ευθύνονται για το 1/3 περίπου των συνολικών θανάτων, καταδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και δράση αναφέρει η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου σε δελτίο Τύπου.

Με το μήνυμα «Μην χάσεις τον παλμό της ζωής», η Εταιρεία καλεί το κοινό να δώσει προτεραιότητα στην καρδιά του και να υιοθετήσει συνήθειες που προάγουν τη μακροχρόνια υγεία και ευεξία.

Αναφέρει ότι η αθηρωματική νόσος, κύρια αιτία των καρδιαγγειακών προβλημάτων, αναπτύσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής και μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια, νόσο των καρωτίδων ή των περιφερικών αγγείων.

Η εκδήλωση αυτών των νόσων μπορεί συχνά να προληφθεί, με την έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων υψηλού κινδύνου και την έγκαιρη παρέμβαση, αναφέρει η Καρδιολογική Εταιρεία.

Η Εταιρεία διοργανώνει Παγκύπρια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και Διαφώτισης. Την επίσημη έναρξή της εξήγγειλαν από κοινού, σε Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ Κυριακός Γιάγκου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie Νίκος Χρηστίδης και εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, η Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας το Προεδρικό Μέγαρο φωτίστηκε με το κόκκινο χρώμα της εκστρατείας, για τη Μέρα Καρδιάς.

Εθνική Στρατηγική και δράσεις

Κατά τη συνέντευξη Τύπου σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο ανέγνωσε η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την αυξανόμενη συχνότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Κύπρο, προχώρησε στην ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η στρατηγική αυτή, είπε, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας αποκατάστασης, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Ανάγκη για συνεχή ενημέρωση

Ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ Κυριάκος Γιάγκου, ανέφερε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μάστιγα για όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα μη τροποποιήσιμων παραγόντων, όπως η κληρονομικότητα, η ηλικία και το φύλο, αλλά κυρίως τροποποιήσιμων, όπως η αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, υπέδειξε ο Δρ Γιάγκου, συμβάλλει άμεσα στην προσπάθεια των επιστημονικών κοινοτήτων, που στοχεύουν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, διεθνώς.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς συμπίπτει με την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Πρόκειται, σημείωσε, για εργαλείο εθνικής σημασίας που χαράσσει πολιτική πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie Νίκος Χρηστίδης, επισήμανε ότι θέτοντας στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η φαρμακοβιομηχανία ενώνει δυνάμεις όπως κάθε χρόνο με τον ιατρικό κόσμο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

