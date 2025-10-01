Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και άλλα ηχηρά ονόματα ανάμεσα στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος για απάτες ΦΠΑ στην Ελλάδα

 01.10.2025 - 11:55
Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εξάρθρωσαν χθες οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το κύκλωμα έκανε απάτες, στήνοντας εικονικές εταιρίες και κάνοντας εικονικές συναλλαγές, προκειμένου να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Μέχρι στιγμής για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία και το φερόμενο ως αρχηγικό. Πρόκειται για έναν πρόεδρο και ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Ωστόσο στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία, για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε κι άλλες συλλήψεις, καθώς στο κατηγορητήριο θα μπουν τα ονόματα δεκάδων επιχειρηματιών και λογιστών, οι οποίοι είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, στα άτομα δηλαδή τα οποία κατηγορούνται, πέρα από τον πρόεδρο και τον εγκέφαλο της οργάνωσης που είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στην Δυτική Αττική, φέρεται να υπάρχει και εμπλοκή ενός ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας των βορείων προαστίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα ενός λογιστή γνωστού μέλους της λεγόμενης «Greek Mafia», καθώς και το όνομα ενός τηλεοπτικού γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος έκανε αυτά τα εικονικά τιμολόγια και στην ουσία συνεργαζόταν με τα μέλη του κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν ο τηλεοπτικός παραγωγός που ανέφερες έχει αρνηθεί κάθε συμμετοχή του στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Αναφορικά με το πώς δρούσε το κύκλωμα, σημειώνεται ότι τα μέλη του είχαν στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και είχαν ανοίξει στο όνομά τους περίπου 60 εταιρείες φαντάσματα, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές με ψεύτικα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του ΦΠΑ και φυσικά από την επιστροφή του φόρου.

Με αυτή τη μέθοδο είχαν καταφέρει να κερδίσουν και να εισπράξουν περισσότερα από 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να κερδίσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μια έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι μήνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, είπε σήμερα ο Προεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, στη Λευκωσία.

