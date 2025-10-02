Η Lidl Κύπρου επενδύει στην ευεξία των ανθρώπων με το 6ο Lidl Wellness Camp

Με σταθερή δέσμευση στην προώθηση της ευεξίας και της βιωσιμότητας, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενσωματώνουν τον πυρήνα του εταιρικού της σκοπού: να κάνει τη σωστή διατροφή, τη σωματική και ψυχική υγεία, και τη βιώσιμη καθημερινότητα προσβάσιμη σε όλους.

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, στο Atlantica Aeneas Resort στην Αγία Νάπα, 30 τυχεροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα διήμερο γεμάτο έμπνευση, γνώση και πρακτικές εμπειρίες ευεξίας, στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Φαγητού.

Το πρόγραμμα του φετινού διημέρου του Lidl Wellness Camp έχει διαμορφωθεί γύρω από τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής και περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες από διακεκριμένους/ες ειδικούς, εστιάζοντας σε πρακτικές που μετατρέπουν τη γνώση σε απτό όφελος για την καθημερινότητα. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά, με δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προάγουν την ευεξία, τη σωστή διατροφή και τη βιωσιμότητα με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και προσφέρει πλήρες πακέτο φιλοξενίας για τους νικητές και έως τρεις συνοδούς τους, περιλαμβάνοντας διαμονή, γεύματα και πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα της Lidl Food Academy, από τις 2 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Με το Lidl Wellness Camp, η Lidl Κύπρου επαναπροσδιορίζει την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας την κοινωνική της αποστολή: να προσφέρει στους ανθρώπους τα εργαλεία για μια καλύτερη ζωή, με υγεία, ισορροπία και βιωσιμότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και ενημερώσεις σχετικά με το 6ο Lidl Wellness Camp, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα εδώ https://shorturl.at/iY3eA.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

facebook.com/lidlcy

instagram.com/lidl_cyprus

youtube.com/lidlcyprus

linkedin.com/company/lidl-cyprus