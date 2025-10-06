Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Ο κ. Βαρνάβα διέψευσε κατηγορηματικά όσα ειπώθηκαν για τη στάση και τις προθέσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του, είναι «εντελώς διαφορετικοί» από αυτούς, που παρουσίασε ο κ. Αναστασίου.

«Ουδέν αναληθέστερο»

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, σε σχετική ερώτηση για το αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Βαρνάβα στο πλαίσιο του ανοίγματος προς τα μέλη που είχαν αποστασιοποιηθεί ή διαγραφεί, απάντησε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία, καθώς όπως είπε, «την ημέρα που γινόταν η εκλογή νέου Προέδρου, ο ίδιος(ο Γιώργος Βαρνάβα) είχε δηλώσει δημόσια και γραπτώς την αποχώρησή του από το κόμμα. Άρα, έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί, ούτε και με τη νέα ηγεσία».

Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας, ο κ. Βαρνάβα αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας:

«Ουδέν αναληθέστερο. Ο πραγματικός λόγος που ο κ. Αναστασίου δεν επικοινώνησε μαζί μου είναι άλλος».

Ο πρώην βουλευτής υπενθύμισε πως σε δύο προηγούμενες συνεντεύξεις του – στον Φιλελεύθερο και στο ραδιόφωνο του Πολίτη – είχε ξεκαθαρίσει ότι ο νέος Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, θα έπρεπε να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες ή ίντριγκες, και που θα μπορούσε να ενώσει όλα τα στελέχη και τα μέλη του Κινήματος, περιλαμβανομένων και των διαγραφέντων.

Όπως σημείωσε, μόνο έτσι θα μπορούσε η ΕΔΕΚ να επιτύχει πραγματική επανένωση και ανασυγκρότηση.

«Τα ίδια είπαν Παπαδάκης και Ευσταθίου»

Μιλώντας εκ νέου στο «Τ», ο κ. Βαρνάβα επανέλαβε τη θέση του υπέρ της επιστροφής των διαγραφέντων, του δικαιώματος συμμετοχής όλων στις εσωκομματικές διαδικασίες, και της διεξαγωγής εκλογικού συνεδρίου εντός τριών μηνών. Υπέδειξε πως τα ίδια ακριβώς είπαν Παπαδάκης και Ευσταθίου, με τους οποίους ο Νίκος Αναστασίου επικοινώνησε.

«Ο πραγματικός λόγος είναι οι καταγγελίες μου κατά Σιζόπουλου»

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η στάση του κ. Αναστασίου οφείλεται σε προσωπικούς και πολιτικούς λόγους που σχετίζονται με τις καταγγελίες που ο ίδιος είχε διατυπώσει κατά του πρώην Προέδρου του κόμματος, Μαρίνου Σιζόπουλου.

«Είναι γνωστές οι σχέσεις του κ. Αναστασίου με τον κ. Σιζόπουλο, ο οποίος τον στήριξε στις εσωκομματικές εκλογές και μάλιστα πανηγύριζε για τη νίκη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Παράλληλα, ο Γιώργος Βαρνάβα βάζει τέλος στα σενάρια που τον φέρουν να είναι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

«Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είχε απευθύνει πρόσκληση να παραστώ στο συνέδριο του κόμματος. Πήγα στην έναρξη του συνεδρίου, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές», ανέφερε.

Ωστόσο, ο πρώην βουλευτής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ενασχόλησης με τα κοινά, σημειώνοντας πως τον ενδιαφέρει η πολιτική.

Όλα ανοιχτά ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης

Την ίδια ώρα, όλα παραμένουν ανοιχτά σε ό,τι αφορά την επιστροφή των διαγραφέντων και των αποστασιοποιηθέντων μελών της ΕΔΕΚ, καθώς πλησιάζει η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του κόμματος στις 9 Νοεμβρίου.

Η Συνδιάσκεψη θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία και την εσωτερική συνοχή του Κινήματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο θα υπάρξουν ουσιαστικά βήματα επανένωσης και γεφύρωσης των διαφορών.