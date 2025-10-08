Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

 08.10.2025 - 06:20
Σήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Καίτης Κληρίδου, της μοναχοκόρης του Γλαύκου Κληρίδη, που έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία τελείτε σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στις 10:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα έξοδα της κηδείας ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Δημοκρατικός Συναγερμόςενώ οι σημαίες του κόμματος θα κυματίζουν μεσίστιεςμέχρι το «ύστατο χαίρε».

Αντί στεφάνων, παράκληση όπως προσφερθούν εισφορές υπέρ του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη μνήμη της εκλιπούσης.

Μετά την Εξόδιο Ακολουθία, θα προσφερθεί καφές στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Το μεγάλο της βιογραφικό

Πολιτικός, ακτιβίστρια, μέλος του ΔΗΣΥ. Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 1949 και ήταν η μοναχοκόρη του 4ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου ΚληρίδηΠέθανε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στη Λευκωσία.

Μητέρα της είναι η Λίλα (ΕιρήνηΚληρίδη με καταγωγή από την Ινδία και παππούς της ο πολιτευτής και Δήμαρχος Λευκωσίας Ιωάννης Κληρίδης.

Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ομιλούσε εκτός της ελληνικήςτην αγγλικήτη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα. Έκανε στη συνέχεια μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες στη Νέα Υόρκη και νομικά στο Gray’s Inn

Την περίοδο 1970-1971 εργάστηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την περίοδο 1972-1974 στο Κέντρο Κοινωνικών ΕρευνώνΤο 1994 ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με αντικείμενο την ενημέρωση των ξένων δημοσιογράφων στο Κυπριακό και τα προσφυγικά προβλήματα. Την περίοδο 1975-1977 εργάστηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού στο ΛονδίνοΤην περίοδο 1980-1991 ως νομικός εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Παντρεύτηκε με τον επιχειρηματία Κώστα Σιαμμά.

Η Καίτη Κληρίδη ίδρυσε και υπήρξε επικεφαλής της Γραμματείας Κοινοτικής Επαναπροσέγγισης και της Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών του ΔΗΣΥ. Ακόμη, ήταν ιδρυτικό μέλος και η πρώτη γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης του ΔΗΣΥ (ΓΟΔΗΣΥ) και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και των Δικαιωμάτων της Γυναίκας του κόμματος. Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, καθώς και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1986 όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Το 1991 εξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας με το ΔΗΣΥ. Ήταν η τρίτη στην ιστορία του Κυπριακού Κοινοβουλίου εκλεγμένη βουλευτής μετά τη Ρήνα Κατσελλή και την Κλαίρη Αγγελίδη. Επανεξελέγη βουλευτής Λευκωσίας και το 1996. Εισήλθε επίσης στη Βουλή (παρότι δεν επανεξελέγη το 2001) στις 20 Ιουλίου 2004 ως πρώτη επιλαχούσα μετά την εκλογή του Παναγιώτη Δημητρίου ως ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ. Είναι μια από τις λίγες γυναίκες με πολιτική καριέρα που η Κύπρος έχει να επιδείξει.

Ως βουλευτής, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κύπρου.

Ήταν ιδρυτικό μέλος και συμπρόεδρος του Διεθνούς Οικολογικού Χωριού Ειρήνης για την Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επίλυση Συγκρούσεων και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας και της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια. Ακόμη, ήταν μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας για την ανέγερση της Γρηγορείου Κλινικής για το AIDS και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Φάρος για την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Καίτη Κληρίδου υπήρξε επίτιμη πρόεδρος τριών συνδέσμων προστασίας ζώων και επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας του Παιδιού Amade-Chypre.

Τα τελευταία χρόνια της ζής έδωσε με αξιοπρέπεια τη μάχη με τον καρκίνο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Σήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία
Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά
«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

 08.10.2025 - 06:17
Επόμενο άρθρο

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

 08.10.2025 - 06:24
ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

  •  08.10.2025 - 06:14
Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

  •  08.10.2025 - 06:17
Σήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

Σήμερα το τελευταίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

  •  08.10.2025 - 06:20
«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

  •  08.10.2025 - 06:31
Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  08.10.2025 - 06:24
Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

  •  07.10.2025 - 23:57
Ελλάδα: Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη λήξη της πορείας για τη Γάζα - Φωτογραφίες

Ελλάδα: Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη λήξη της πορείας για τη Γάζα - Φωτογραφίες

  •  07.10.2025 - 21:37
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (07/10) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (07/10) του Τζόκερ

  •  07.10.2025 - 22:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα