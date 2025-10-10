Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου – Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου – Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη

 10.10.2025 - 11:03
«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου – Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση μεταξύ του ΔΗΣΥ και του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μετά τις αποκαλύψεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου, διαχειριστή της σελίδας «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ κάνει λόγο για «κόλαφο» εις βάρος του Γενικού Ελεγκτή, τονίζοντας ότι οι αποκαλύψεις προέρχονται από «τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του επί σειρά ετών».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο κ. Μιχαηλίδης δεν απαντά στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με «διαφθορά στελεχών, κριτήρια αποκλεισμού και μυστικές συμφωνίες για υποψηφίους», ενώ «αντί να δώσει εξηγήσεις, επιτίθεται με μένος, παρελθοντολογεί και εκτοξεύει αόριστες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες».

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ καταλήγει με την επισήμανση ότι «οι πολίτες αναμένουν εξηγήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη, όχι αποπροσανατολισμό και υπεκφυγές».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι αποκαλύψεις του κ. Χασαπόπουλου αποτελούν κόλαφο για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόκειται για τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του για πολλά χρόνια.

Δεν απαντά στις αποκαλύψεις σχετικά με διαφθορά στελεχών, κριτήρια αποκλεισμού και μυστικές συμφωνίες για υποψηφίους, καθώς και καθ’ υπόδειξη επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Κρύβεται. Φοβάται.

Αντί να δώσει εξηγήσεις κάνει αυτό που μόνο ξέρει: να επιτίθεται με μένος σε όλους, να παρελθοντολογεί και να χρησιμοποιεί βαρύγδουπες εκφράσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Να εκτοξεύει αόριστες, γενικόλογες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

Οι πολίτες αναμένουν εξηγήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη. Όχι αποπροσανατολισμό και υπεκφυγές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο: Χάος στη Λάρνακα – Μαθητές αλλάζουν δύο λεωφορεία και περπατούν χιλιόμετρα
VIDEO: Σκηνή τρόμου σε κυπριακό φαράγγι - Φίνα… θηρίο έπεσε μπροστά στα μάτια εξερευνητών - «Προσπαθούμε να σώσουμε κεφάλια»
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα: Κουζίνα «τυλίχθηκε» στις φλόγες - Βρισκόταν μέσα ο ένοικος - Έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο
Video που «ραγίζει» καρδιές: Η αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο - Έκκληση
Έρχεται νέα πλατφόρμα που αλλάζει τα δεδομένα για τους καταναλωτές - Θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε
Μπαίνει… φρένο στις πωλήσεις κατοικιδίων από pet shops - Όλες οι αλλαγές που εξετάζονται
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

 10.10.2025 - 10:51
Επόμενο άρθρο

Στις φλόγες εν κινήσει όχημα σε δρόμο της Λεμεσού

 10.10.2025 - 11:01
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Η συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα επικυρώθηκε από τη Χαμάς και την ισραηλινή κυβέρνηση, τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη φάση της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία

  •  10.10.2025 - 10:25
Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

Νέα «επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα: «Δεν μπορείς να ανοίγεις την πόρτα σε οποιοδήποτε» - Όσα ανέφερε για τη μυστική συμφωνία με Χαραλαμπίδου

  •  10.10.2025 - 09:55
Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

Χειροβομβίδα πίσω από την έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο

  •  10.10.2025 - 10:51
VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

VIDEO: Τραγικό περιστατικό - Ασθενής απεβίωσε ενώ περίμενε το ασθενοφόρο, έκανε 40 λεπτά να πάει λόγω έργων

  •  10.10.2025 - 11:15
Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

Επηρεάστηκαν και φώτα τροχαίας από την βλάβη στην ΑΗΚ - Εργολάβος χτύπησε καλώδιο σε δύο σημεία

  •  10.10.2025 - 09:55
Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

Στις 17 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τυχικός

  •  10.10.2025 - 09:12
Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Σου αρέσει το σουβλάκι; Αυτά είναι τα 5 καλύτερα μαγαζιά στην Κύπρο για το 2025 - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 10:22
Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

Ένα σπάνιο θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας: Μαγευτική αντανάκλαση μετά τη φθινοπωρινή βροχή - Φωτογραφία

  •  10.10.2025 - 09:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα