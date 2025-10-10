«Σεισμός» μετά τις αποκαλύψεις Χασαπόπουλου – Ο ΔΗΣΥ «καρφώνει» τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ κάνει λόγο για «κόλαφο» εις βάρος του Γενικού Ελεγκτή, τονίζοντας ότι οι αποκαλύψεις προέρχονται από «τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του επί σειρά ετών».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι αποκαλύψεις του κ. Χασαπόπουλου αποτελούν κόλαφο για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόκειται για τον πιο στενό και έμπιστο συνεργάτη του για πολλά χρόνια.

Δεν απαντά στις αποκαλύψεις σχετικά με διαφθορά στελεχών, κριτήρια αποκλεισμού και μυστικές συμφωνίες για υποψηφίους, καθώς και καθ’ υπόδειξη επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Κρύβεται. Φοβάται.

Αντί να δώσει εξηγήσεις κάνει αυτό που μόνο ξέρει: να επιτίθεται με μένος σε όλους, να παρελθοντολογεί και να χρησιμοποιεί βαρύγδουπες εκφράσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων. Να εκτοξεύει αόριστες, γενικόλογες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

Οι πολίτες αναμένουν εξηγήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη. Όχι αποπροσανατολισμό και υπεκφυγές.