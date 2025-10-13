Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον

 13.10.2025 - 19:08
Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς ο Ζελένσκι πιέζει να του δοθούν περισσότερα αμερικανικά όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει «επιπλέον ελπίδα για την ειρήνη» στην Ουκρανία, όπου ο Αμερικανός ηγέτης φιλοδοξεί επίσης να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή με τη Μόσχα.

«Όταν επιτυγχάνεται η ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου, αυτό φέρνει μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη σε άλλες περιοχές» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παραγόντων της διεθνούς κοινότητας μπορούν μετά βεβαιότητας να λειτουργήσουν υπέρ μας, επίσης στην Ουκρανία» συμπλήρωσε ο ίδιος, αποδίδοντας και χαιρετίζοντας αυτά ακριβώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

