«Κάποιοι δεν ήθελαν η Κύπρος να είναι στη Σύνοδο για τη Γάζα» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης - Τραμπ

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Διεθνή Σύνοδο του Σαρμ Ελ-Σέιχ, αποτέλεσε αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος ως γέφυρα σταθερότητας, ειρήνης και ανθρωπιστικής δράσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απαντώντας σε όσους αμφισβήτησαν τη συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο πως κάποιοι δεν ήθελαν να έχει η Κύπρος ρόλο σε αυτή τη διεθνή συζήτηση, όμως η παρουσία μας εκεί απέδειξε πως η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί αξιόπιστο εταίρο, με ουσιαστική συνεισφορά στις ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής.

Αναφορικά με τη σύντομη συνομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε όσα συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι αυτή η συγκυρία συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Σημείωσε ότι η Κύπρος θα βρίσκεται σε θέση-κλειδί, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και της ανοικοδόμησης.

Τέλος, αναφερόμενος στο έργο του GSI (ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου), ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει καμία διγλωσσία».

