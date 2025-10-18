Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΔιπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πρόσωπο – κλειδί» ο ανιψιός του θύματος, έδωσε μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πρόσωπο – κλειδί» ο ανιψιός του θύματος, έδωσε μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση

 18.10.2025 - 11:02
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πρόσωπο – κλειδί» ο ανιψιός του θύματος, έδωσε μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υπόθεση της Φοινικούντας, ενώ αύριο απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι.

Σημειώνεται πως χθες επί 6,5 ώρες κατέθεταν ο ανιψιός και η σύντροφος του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Πιο αναλυτικά, ο ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είναι και ο άνθρωπος κλειδί γι’ αυτή την υπόθεση, καθώς είναι ο μόνος που είδε τη σκηνή της διπλής δολοφονίας.

Χθες βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τη νεαρή φίλη του, και τον δικηγόρο τους, τον κύριο Βέρα, αρχικά προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του, καθότι και ο ίδιος φέρεται να δέχτηκε μία σφαίρα, τη μοναδική από τις σφαίρες που αστόχησε στην εν ψυχρώ δολοφονία των δύο θυμάτων.

Λίγη ώρα πριν προσέλθουν, τους ζητήθηκε από την ανακρίτρια να δώσουν μια συμπληρωματική κατάθεση. Έτσι παρέμειναν και οι δύο τους για περισσότερες από έξι ώρες, απάντησαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις της ανακρίτριας, η οποία θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα πριν την απολογία, αύριο το μεσημέρι των δύο κατηγορουμένων.

Να σημειωθεί το γεγονός πως μετά την έξοδό τους, ο συνήγορος, ο κύριος Βέρας, είπε ότι ο πελάτης του θέλει να λάμψει η αλήθεια, θέλει να πέσει άπλετο φως, ζητάει και ο ίδιος απαντήσεις ποιοι είναι αυτοί που τον πυροβόλησαν ακόμα και τον ίδιο και σκότωσαν τον θείο του αλλά και τον επιστάτη της επιχείρησης, τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής πράξης, δηλαδή τάχθηκε υπέρ ακόμα και για το αίτημα για την αναπαράσταση που έχει ζητηθεί από τους δικηγόρους που υποστήριξαν την κατηγορία εκ μέρους της αδελφής του θύματος, ενώ απάντησε και στο βασικό ερώτημα για ένα πολύ κρίσιμο τηλεφώνημα, το οποίο φέρεται να έγινε πολύ λίγη ώρα μετά από το μοιραίο φονικό, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, από το τηλέφωνο της φίλης του προς ένα πρόσωπο στην Αθήνα, το οποίο σχετίζεται και με τον άνθρωπο που έχει παραδοθεί και έχει παραδεχθεί ότι είναι ο συνεργός αυτού του διπλού φονικού.

Όπως είπε ο δικηγόρος του πρόκειται για ένα τηλέφωνο που ο ίδιος είχε μια πολύ εξαιρετική σχέση, σαν αδελφικό του φίλο, ενώ το τηλεφώνημα έγινε από το τηλέφωνο της κοπέλας γιατί το δικό του τηλέφωνο είχε πέσει στον χώρο της δολοφονίας και υπό άλλες συνθήκες δεν θα απασχολούσε, είναι μια πολύ στενή φιλική σχέση.

Σημειώνεται πως οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς συνεχίζεται η προανάκριση σε κάθε επίπεδο.

Τέλος, να σημειωθεί πως αύριο αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων που κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και συνεχίζουν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για το ποιος ήταν αυτός που μπήκε μέσα εκείνο το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου
Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση
Έρχεται σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 18 Οκτωβρίου – Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές
Χειροπέδες σε 22χρονο: Τον σταμάτησαν έξω από περίπτερο και βρέθηκε με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε έρευνα στο σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αθηνά Μαξίμου για το διαζύγιο των γονιών της: Έπρεπε εγώ να τους «μεγαλώσω», δεν είχαν όρια

 18.10.2025 - 10:56
Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές

Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους από τη Λεμεσό, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά το πρωί της Παρασκευής, 19 Οκτωβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές

Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές

  •  18.10.2025 - 07:59
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο MED9 – Βλέπει Ευρωπαίους ηγέτες και προβάλλει την κυπριακή πρωτοβουλία για τη Γάζα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο MED9 – Βλέπει Ευρωπαίους ηγέτες και προβάλλει την κυπριακή πρωτοβουλία για τη Γάζα

  •  18.10.2025 - 09:14
Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου

Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου

  •  18.10.2025 - 07:25
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Νεκρός κρατούμενος στο κελί του στα κρατητήρια της Πάφου – Τι διερευνά η Αστυνομία

Νεκρός κρατούμενος στο κελί του στα κρατητήρια της Πάφου – Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  18.10.2025 - 08:39
«Παραλίγο να τρακάρουμε στο roundabout της Τσερίου» — Ο «χώρκατος» χωρίς τρίγωνο ασφαλείας και η αγανακτισμένη ανάρτηση στο Facebook

«Παραλίγο να τρακάρουμε στο roundabout της Τσερίου» — Ο «χώρκατος» χωρίς τρίγωνο ασφαλείας και η αγανακτισμένη ανάρτηση στο Facebook

  •  18.10.2025 - 10:24
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk

Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk

  •  18.10.2025 - 07:34
Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση

Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση

  •  18.10.2025 - 07:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα