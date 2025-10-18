Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πρόσωπο – κλειδί» ο ανιψιός του θύματος, έδωσε μαραθώνια συμπληρωματική κατάθεση

Σημειώνεται πως χθες επί 6,5 ώρες κατέθεταν ο ανιψιός και η σύντροφος του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Πιο αναλυτικά, ο ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είναι και ο άνθρωπος κλειδί γι’ αυτή την υπόθεση, καθώς είναι ο μόνος που είδε τη σκηνή της διπλής δολοφονίας.

Χθες βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τη νεαρή φίλη του, και τον δικηγόρο τους, τον κύριο Βέρα, αρχικά προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του, καθότι και ο ίδιος φέρεται να δέχτηκε μία σφαίρα, τη μοναδική από τις σφαίρες που αστόχησε στην εν ψυχρώ δολοφονία των δύο θυμάτων.

Λίγη ώρα πριν προσέλθουν, τους ζητήθηκε από την ανακρίτρια να δώσουν μια συμπληρωματική κατάθεση. Έτσι παρέμειναν και οι δύο τους για περισσότερες από έξι ώρες, απάντησαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις της ανακρίτριας, η οποία θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα πριν την απολογία, αύριο το μεσημέρι των δύο κατηγορουμένων.

Να σημειωθεί το γεγονός πως μετά την έξοδό τους, ο συνήγορος, ο κύριος Βέρας, είπε ότι ο πελάτης του θέλει να λάμψει η αλήθεια, θέλει να πέσει άπλετο φως, ζητάει και ο ίδιος απαντήσεις ποιοι είναι αυτοί που τον πυροβόλησαν ακόμα και τον ίδιο και σκότωσαν τον θείο του αλλά και τον επιστάτη της επιχείρησης, τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής πράξης, δηλαδή τάχθηκε υπέρ ακόμα και για το αίτημα για την αναπαράσταση που έχει ζητηθεί από τους δικηγόρους που υποστήριξαν την κατηγορία εκ μέρους της αδελφής του θύματος, ενώ απάντησε και στο βασικό ερώτημα για ένα πολύ κρίσιμο τηλεφώνημα, το οποίο φέρεται να έγινε πολύ λίγη ώρα μετά από το μοιραίο φονικό, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, από το τηλέφωνο της φίλης του προς ένα πρόσωπο στην Αθήνα, το οποίο σχετίζεται και με τον άνθρωπο που έχει παραδοθεί και έχει παραδεχθεί ότι είναι ο συνεργός αυτού του διπλού φονικού.

Όπως είπε ο δικηγόρος του πρόκειται για ένα τηλέφωνο που ο ίδιος είχε μια πολύ εξαιρετική σχέση, σαν αδελφικό του φίλο, ενώ το τηλεφώνημα έγινε από το τηλέφωνο της κοπέλας γιατί το δικό του τηλέφωνο είχε πέσει στον χώρο της δολοφονίας και υπό άλλες συνθήκες δεν θα απασχολούσε, είναι μια πολύ στενή φιλική σχέση.

Σημειώνεται πως οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς συνεχίζεται η προανάκριση σε κάθε επίπεδο.

Τέλος, να σημειωθεί πως αύριο αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων που κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και συνεχίζουν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για το ποιος ήταν αυτός που μπήκε μέσα εκείνο το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα.

