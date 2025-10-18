Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Τι δείχνουν τα τεκμήρια και οι καταθέσεις για τη στυγνή εκτέλεση – Στο μικροσκόπιο υλικό από CCTV

 18.10.2025 - 11:30
Φόνος Δημοσθένους: Τι δείχνουν τα τεκμήρια και οι καταθέσεις για τη στυγνή εκτέλεση – Στο μικροσκόπιο υλικό από CCTV

Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους 49 ετών επιχειρηματία και προέδρου του σωματείου Καρμιώτισσα, που διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής στο δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί του Σαββάτου η νεκροτομή στη σορό του επιχειρηματία.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι ανακριτές αξιολογούν τεκμήρια που έχουν εντοπιστεί στις σκηνές του εγκλήματος, εκ των οποίων έχουν ήδη σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Αξιολογούνται επίσης εικόνες κλειστών κυκλωμάτων υποστατικών, τόσο από τις σκηνές του εγκλήματος όσο και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι εκτελεστές του Δημοσθένους, μετά τη διάπραξη της στυγερής δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκτελεστές, που φέρεται να ήταν δύο, επέβαιναν στο άσπρο βαν που προπορευόταν του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε το θύμα με το γιο του. Όταν το αυτοκίνητο ελάττωσε ταχύτητα λόγω του κυρτώματος που υπάρχει στην περιοχή, η πίσω πόρτα του βαν άνοιξε και ο ένας εκτελεστής φέρεται να πυροβόλησε με αυτόματο όπλο το θύμα. Την ίδια ώρα ο δεύτερος εκτελεστής βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού και πυροβόλησε και αυτός τον Δημοσθένους. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή και αφού έκαψαν το αυτοκίνητο σε περιοχή της Γερμασόγειας, διέφυγαν με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν κάλυκες, αν και εκτιμάται ότι εναντίον του θύματος ρίχθηκαν τουλάχιστον 13 σφαίρες, τρεις από τις οποίες έπληξαν τον 49χρονο, ωστόσο εντοπίστηκαν άλλα τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη από το ανακριτικό έργο. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Δημοσθένους, συνεργάτες και άτομα του περιβάλλοντος του. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική θεωρείται η κατάθεση του 18χρονου γιου του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας, όπως επίσης και του επικεφαλής της ιδιωτικής ασφάλειας του θύματός.

Στις 9.30 το πρωί άρχισε στο νοσοκομείο Λευκωσίας η νεκροτομή επί της σορού του θύματος. Η νεκροτομή διενεργείται από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

