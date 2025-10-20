Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ

Μακόναχι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την ώρα που έκανε έρωτα με τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα του επέμεινε να μη σκεπάσουν το σώμα του, εξηγώντας τον λόγο πίσω από αυτή την απόφαση.

Η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι, Μαίρη Κάθλιν ΜακΚέιμπ αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν εκείνος πέθανε, ενώ έκαναν σεξ. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές για τον θάνατο του Τζέιμς

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε την ιστορία στο βιβλίο του «Greenlights» (2020), εμπνευσμένο από τα ημερολόγιά του ως έφηβος, όπου περιγράφει στιγμές και οικογενειακές αναμνήσεις — ανάμεσά τους και τη θυελλώδη σχέση των γονιών του. Όπως σημειώνει, οι γονείς του, που απέκτησαν τρία παιδιά, παντρεύτηκαν τρεις φορές και χώρισαν δύο, ζούσαν μια σχέση γεμάτη εντάσεις αλλά και βαθιά αγάπη.

Ο Τζέιμς ΜακΚόναχι, επιχειρηματίας στον χώρο των πετρελαιαγωγών πέθανε το 1992 στο Χιούστον του Τέξας και είχε πει πολλές φορές στους γιους του, Μάικλ, Πάτρικ και Μάθιου, ότι «όταν έρθει η ώρα του, θα φύγει κάνοντας έρωτα στη μητέρα τους» και τελικά πέθανε με αυτόν τον τρόπο.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα μου: “Ο πατέρας σου πέθανε”», γράφει ο ΜακΚόναχι στο βιβλίο και προσθέτει: «Τα πόδια μου λύγισαν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν ο πατέρας μου. Κανείς και τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σκοτώσει. Εκτός από τη μαμά. Μας το έλεγε πάντα: “Αγόρια, όταν φύγω, θα φεύγω κάνοντας έρωτα στη μητέρα σας”. Και αυτό ακριβώς έγινε. Έπαθε καρδιακή προσβολή τη στιγμή του οργασμού».

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι με τη μητέρα του, Μαίρη Κάθλιν ΜακΚέιμπ

Σε συνέντευξή του στο podcast «WTF with Marc Maron», ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι όταν ήρθε το ασθενοφόρο να παραλάβει τον πατέρα του, η μητέρα του δεν επέτρεψε στους διασώστες να τον σκεπάσουν: «Οι γείτονες είχαν βγει όλοι στον δρόμο, και η μητέρα μου, φορώντας το νυχτικό της, τραβούσε συνέχεια το σεντόνι λέγοντας: “Όχι, όχι, θέλω ο κόσμος να δει γιατί τον φώναζαν "Big Jim" — μην τον σκεπάζετε”».



Σε άλλη συνέντευξή του στην «Guardian», ο ηθοποιός πρόσθεσε πως ο πατέρας και η μητέρα του είχαν κάνει έρωτα εκείνο το πρωί γύρω στις 6:30 και ο θάνατός του επήλθε αμέσως μετά, στις 7:30. «Τον μετέφεραν με το φορείο, προσπάθησαν να τον σκεπάσουν και η μητέρα μου στην αυλή τράβηξε το σεντόνι», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τη στάση της, ο ηθοποιός ανέφερε ότι «η μητέρα του δεν ήταν άνθρωπος που ακολουθούσε τους τύπους. Έλεγε: “Αυτός είναι ο Big Jim, έτσι έφυγε, μην προσπαθείτε να κρύψετε πώς έφυγε. Είναι όπως γεννήθηκε, και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε”».



Η Μαίρη Κάθλιν είχε μιλήσει για τον θάνατο του συζύγου της σε επεισόδιο της εκπομπής «Red Table Talk» το 2020, λέγοντας: «Ο άντρας μου πέθανε κάνοντάς μου έρωτα. Θυμάμαι πως, όταν έπεσε πίσω, του είπα “τι έπαθες, μεγάλε; Σε εξάντλησα;” και δεν μου απάντησε. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για σχεδόν μια δεκαετία δεν μιλούσε με τη μητέρα του γιατί διέρρεε πληροφορίες για εκείνον στον Τύπο

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε αποκαλύψει επίσης, ότι για σχεδόν μια δεκαετία είχε απομακρυνθεί πλήρως από τη μητέρα του, επειδή διέρρεε προσωπικές του πληροφορίες στον Τύπο. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο περιοδικό «People» για την περίοδο που οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν, ενώ σήμερα οι δυο τους έχουν ξαναβρεί την ισορροπία τους και μάλιστα συμπρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Apple TV+ «The Lost Bus» μαζί με τον 17χρονο γιο του, Λέβι.

«Περάσαμε μια οκταετία που οι συνομιλίες μας έπρεπε να είναι πολύ σύντομες, ειδικά στα κυριακάτικα τηλεφωνήματά μας, γιατί μοιραζόταν όσα της έλεγα», είχε εξηγήσει ο ηθοποιός και είχε προσθέσει: «Της έλεγα κάτι την Κυριακή και το διάβαζα στις εφημερίδες την Τρίτη. Δεν μπορούσε να κρατηθεί». Η μητέρα του είχε σχολιάσει με χιούμορ: «Ήμασταν απλώς σε ένα διάλειμμα».

Ο ΜακΚόναχι είχε εξηγήσει ακόμη, ότι όταν ένιωσε πιο σίγουρος για τον εαυτό του, τη φήμη και την καριέρα του, κατάφερε να ξαναχτίσει τη σχέση τους: «Σκέφτηκα, ξέρεις κάτι; Η μητέρα μου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τώρα είναι πολύ πιο διασκεδαστικό».



ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα