Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΔάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;
LIFESTYLE

Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

 25.10.2025 - 15:38
Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

Για τον «παιδικό του ήρωα» τον Διονύση Σαββόπουλο μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο συνθέτης και τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης που με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε την πρώτη του εμπειρία με τον αείμνηστο τραγουδοποιό.

«Η πρώτη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησα ήταν δική σου όταν με πήγε ο πατέρας μου στο κεντρικό στάδιο της Λευκωσίας να σε δω την εποχή που η Κύπρος έκειτο μακράν και δεν πάταγε καλλιτέχνης στο νησί. Έτσι ήρθες κι έστησες γιορτή. Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουλούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια, οι φιέστες, οι επέτειοι… Προετοιμαζόμουν και τα περίμενες σαν παιδάκι που ανυπομονεί για τα Χριστούγεννα. Σε αποχαιρετούμε σήμερα σαν έναν άνθρωπο σημαντικό για το τραγούδι και τον πολιτισμό, σημαντικό για τη σκέψη, το αίσθημα και την αισθητική μας, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή μας. Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς».

Με εμφανή τη συγκίνηση στη φωνή, ο καλλιτέχνης είπε: «Ο αδερφός μου μού είπε το βράδυ που έφυγες ότι ο Σαββόπουλος είναι γιορτινός, καταργεί το πένθος. Τότε εγώ γιατί έκλαψα; Για σένα ή για εμένα;».

 

Με εμφανή τη συγκίνηση στη φωνή, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον Διονύση Σαββόπουλο που αποχαιρετά σήμερα η Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αποχαιρετώ και εκ μέρους των παιδιών και μαθητών σου, των τραγουδοποιών της χώρας. Υπάρχουμε γιατί προϋπήρξες. Μας πήρες παιδάκια μέσα από το πικάπ του σπιτιού μας και μας άνοιξες την πόρτα σε ένα περιβόλι του τρελού, γεμάτο τραγούδια. Τρισυπόστατος, ένωσες τον συνθέτη, τον ποιητή και τον ερμηνευτή, ανεβάζοντας την ένωση αυτή σε θεόρατο ύψος.

Μας έμαθες την αλφαβήτα της ιερής μας τέχνης. Παραμέρισες θαρραλέα εμπόδια και οδοφράγματα, δείχνοντας μας δρόμο στο άπειρο. Μας είπες “γράψτε τα τραγούδια σας και τραγουδήστε τα.

Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθερώσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Βασίλη Τσιτσάνη φωταγώγησες τις πλατείες, τα θέατρα, τα σπίτια και τις καρδιές μας».

Και όπως είπε, μεταξύ άλλων, «ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συνολικά και το επίπεδο του καθενός και της καθεμιάς προσωπικά».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν
Μήπως το έχεις; Το κέρμα των 2 ευρώ που σήμερα έχει αξία έως 2.500 ευρώ αν το πουλήσεις - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη στην Παιδεία: Έφυγε από τη ζωή καταξιωμένος καθηγητής - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος στα social media: Σοκ με τον ξαφνικό θάνατο 19χρονης TikToker - Το τελευταίο της βίντεο
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν αποκλείω να είμαι ο επόμενος ΠτΔ» - Η αποκάλυψη για τον μισθό του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Ο Μπιλ Γκέιτς έκανε απρόσμενη εμφάνιση σε εμβληματική ινδική τηλεοπτική σειρά και έγινε viral

 25.10.2025 - 15:29
Επόμενο άρθρο

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες

 25.10.2025 - 16:00
ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η πατρίδα μας ως λιμάνι ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις, τονίζοντας ότι αυτό τον ρόλο θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

  •  25.10.2025 - 18:35
Κατηγορεί τον ΠτΔ ο Ερχιουρμάν: «Μετατρέπει το νησί σε μη ασφαλή τόπο... Στόχος να μείνει η Τουρκία εκτός για τον GSI»

Κατηγορεί τον ΠτΔ ο Ερχιουρμάν: «Μετατρέπει το νησί σε μη ασφαλή τόπο... Στόχος να μείνει η Τουρκία εκτός για τον GSI»

  •  25.10.2025 - 15:03
Reuters: Νέες κυρώσεις έχει έτοιμες η Ουάσινγκτον για τη Ρωσία - Στο στόχαστρο τράπεζες και μεταφορά πετρελαίου

Reuters: Νέες κυρώσεις έχει έτοιμες η Ουάσινγκτον για τη Ρωσία - Στο στόχαστρο τράπεζες και μεταφορά πετρελαίου

  •  25.10.2025 - 17:02
Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

  •  25.10.2025 - 18:51
Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

  •  25.10.2025 - 07:28
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

  •  25.10.2025 - 12:30
Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

  •  25.10.2025 - 12:56
Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

  •  25.10.2025 - 15:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα