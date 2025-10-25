Ecommbx
LIKE ONLINE

25.10.2025 - 19:49

 25.10.2025 - 19:49
Βίντεο: Influencer χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα στο νοσοκομείο - Θύελλα αντιδράσεων για την 23χρονη Αθηνά

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε influencer που δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στα οποία εμφανίζεται να χορεύει δίπλα στον άρρωστο πατέρα της.

Η 23χρονη Αθηνά Πάρις που στο TikTok γράφει ότι είναι από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, δημοσίευσε σειρά βίντεο στα οποία χορεύει δημοφιλή τραγούδια μέσα στο νοσοκομείο, περιγράφοντας στη λεζάντα πως το ζήτημα υγείας του πατέρα της είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, σύμφωνα με την New York Post.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο χορός τη βοηθάει να ξεπεράσει τη δύσκολη για αυτήν περίοδο. «Είμαι χαρούμενη που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να έρθω και να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει», ανέφερε.

«Μισώ τα νοσοκομεία... Είναι τόσο καταθλιπτικά, γι' αυτό φέρνω όλη μου την ενέργεια κάθε φορά που έρχομαι. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό», υποστηρίζει.

 
Ενώ η 23χρονη χορεύει, στο παρασκήνιο είναι εμφανώς εξαντλημένος και μελαγχολικός ο πατέρας της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από άτομα που υποστήριξαν ότι είναι ενοχλητική και εκμεταλλεύτηκε ένα θέμα υγείας για τη δημιουργία περιεχομένου στα social media.

«Πώς μετατρέπεις την ανάγκη του πατέρα σου σε δική σου ανάγκη;» διερωτήθηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «είμαστε καταδικασμένοι».

Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν ακόμη και στο Reddit, όπου ένα φόρουμ με τίτλο «είμαι ο κύριος χαρακτήρας» χαρακτήρισε τα βίντεό της «ματαιόδοξα».

 
Ορισμένοι σχολιαστές στάθηκαν στο πλευρό της: «Υποθέτω ότι ο καθένας χειρίζεται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο – Το χρειαζόταν περισσότερο από ότι θα μπορέσεις ποτέ να καταλάβεις».

Σε ένα άλλο βίντεο, η 23χρονη φαίνεται να σκύβει πάνω από το αναπηρικό αμαξίδιο του πατέρα της, κουνώντας τους γοφούς της, ενώ ανακοινώνει τη διάγνωση καρδιακής και ηπατικής ανεπάρκειας… «Τέταρτη μέρα στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι ο πατέρας μου έχει καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια. Σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση και είμαστε αισιόδοξοι! Είναι νευρικός, αλλά εγώ είμαι δυνατή για χάρη του, προσπαθώντας να τον απασχολήσω και να τον κάνω να γελάσει», αναφέρει.

Και πάλι, υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις, αλλά ορισμένοι χρήστες υπερασπίστηκαν την αισιόδοξη στάση της, λέγοντας ότι μπορούσε πραγματικά να προσφέρει παρηγοριά σε ένα κατά τα άλλα ζοφερό περιβάλλον. «Συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου - αυτό είναι το μόνο που θέλει», έγραφε ένα σχόλιο.

 
«Νομίζω ότι είσαι καταπληκτική. Χρειάζεται να είσαι δυνατή για να προσφέρεις τέτοια υποστήριξη στο νοσοκομείο. Συνέχισε την καλή δουλειά», έγραψε άλλος χρήστης.

Σε μια τελική ενημέρωση, η influencer μοιράστηκε ότι ο πατέρας της έλαβε εξιτήριο, σηματοδοτώντας τη στιγμή με έναν άλλο χορό TikTok δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

