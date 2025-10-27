Αναβρασμός στην Αγλαντζιά: Δεν σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό το σημερινό επεισόδιο - Στον αστυνομικό σταθμό δύο ανήλικοι

Αμέσως, περίπολο της Αστυνομίας μετέβηκε στον χώρο και εντόπισε τα δύο πρόσωπα. Στη συνέχεια, αυτά οδηγήθηκαν στον τοπικό αστυνομικό Σταθμό και τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της σχετικής Νομοθεσίας που αφορά στα παιδιά σε σύγκρουση με τον Νόμο, αφού πρόκειται για ανήλικους.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, τα δύο αυτά πρόσωπα δεν φαίνεται να σχετίζονται με το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου, που σημειώθηκε στο ίδιο σχολείο.