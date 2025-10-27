Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναβρασμός στην Αγλαντζιά: Δεν σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό το σημερινό επεισόδιο - Στον αστυνομικό σταθμό δύο ανήλικοι

 27.10.2025 - 13:54
Αναβρασμός στην Αγλαντζιά: Δεν σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό το σημερινό επεισόδιο - Στον αστυνομικό σταθμό δύο ανήλικοι

Νωρίτερα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για δύο νεαρά πρόσωπα τα οποία επιχειρούσαν να εισέλθουν σε σχολείο στην Αγλαντζιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα αναστάτωση στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς - Εξωσχολικοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο σχολείο για να επιτεθούν σε μαθητές

Αμέσως, περίπολο της Αστυνομίας μετέβηκε στον χώρο και εντόπισε τα δύο πρόσωπα.  Στη συνέχεια, αυτά οδηγήθηκαν στον τοπικό αστυνομικό Σταθμό και τυγχάνουν χειρισμού στη βάση της σχετικής Νομοθεσίας που αφορά στα παιδιά σε σύγκρουση με τον Νόμο, αφού πρόκειται για ανήλικους.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, τα δύο αυτά πρόσωπα δεν φαίνεται να σχετίζονται με το περιστατικό του περασμένου Σαββάτου, που σημειώθηκε στο ίδιο σχολείο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τη υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με νέα δεδομένα να έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας.

