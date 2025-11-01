Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

 01.11.2025 - 15:17
Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

Το ζήτημα της παράνομης κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές αντιμετωπίζεται πλέον αποφασιστικά, είπε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εφαρμόζει ήδη πιλοτικά εξειδικευμένο σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων.

Το θέμα ανέδειξε με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" στο πρωτοσέλιδό της το Σάββατο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι "με σχέδιο, στρατηγική και συνέπεια, επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα που παρέμενε άλυτο για περισσότερο από μία δεκαετία: η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές. Ένα ζήτημα που από το 2015 βρισκόταν σε εκκρεμότητα, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας, αντιμετωπίζεται σήμερα αποφασιστικά, με σύγχρονα μέσα και συντονισμένες ενέργειες".

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει πλέον ένα εξειδικευμένο σύστημα εντοπισμού και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, το οποίο τίθεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία και θα ενεργοποιηθεί πλήρως εντός Νοεμβρίου, με ολοκλήρωση στις αρχές του 2026.

"Πρόκειται για ένα τεχνικά απαιτητικό έργο, το οποίο σχεδιάστηκε μεθοδικά από την παρούσα Κυβέρνηση και υλοποιείται με συνεργασία πολλών υπηρεσιών", σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η εφαρμογή του συστήματος αυτού σηματοδοτεί "το τέλος μιας απαράδεκτης κατάστασης που επέτρεπε την επικοινωνία κρατουμένων με εγκληματικά δίκτυα εκτός φυλακών, υπονομεύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του σωφρονιστικού συστήματος. Με τη σημερινή εξέλιξη, η Πολιτεία αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν ανέχεται πλέον γκρίζες ζώνες ούτε παράλληλα κέντρα εξουσίας", ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η επικείμενη ψήφιση της τροποποίησης του περί Φυλακών Νόμου, που καθιστά ποινικό αδίκημα την κατοχή ή χρήση κινητών τηλεφώνων από κρατουμένους, επισκέπτες και προσωπικό, ενισχύει θεσμικά τη συνολική προσπάθεια.

"Μαζί με το νέο σύστημα και τη νομοθεσία για την ταυτοποίηση κινητών, συγκροτείται μια συνεκτική πολιτική ασφάλειας που προστατεύει τη δημόσια τάξη και τους πολίτες", είπε, προσθέτοντας ότι "το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το κράτος δικαίου λειτουργεί, επιβάλλεται και αποδίδει αποτελέσματα. Με σχέδιο και επιμονή, ακόμη και τα πιο δύσκολα και χρονίζοντα προβλήματα λύνονται, προς όφελος της κοινωνίας και της ασφάλειας όλων".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία
Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες
Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία; Δύο ειδικοί εξηγούν πώς θα το καταλάβουμε
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις
Χειροπέδες σε 55χρονο για λαθροθηρία – Κατασχέθηκαν δεκάδες νεκρά άγρια πτηνά και ζώα
Καιρός για βόλτες: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Στα ύψη η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κρήτη: Σκηνές οδύνης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, συγγενείς θρηνούν τους ανθρώπους τους από τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

 01.11.2025 - 14:42
Επόμενο άρθρο

Κωνσταντίνος Αργυρός για την περιοδεία στην Αυστραλία: Ήταν ένα ταξίδι ψυχής και αγάπης

 01.11.2025 - 15:04
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και σαφές μήνυμα ενότητας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλά στο ThemaOnline για την επανεκκίνηση του κόμματος ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου.Τονίζει πως «κανείς δεν περισσεύει», απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε παλιά στελέχη και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών του 2026. Παράλληλα, αποκαλύπτει τους έξι πολιτικούς πυλώνες της ΕΔΕΚ για την επόμενη μέρα και στέλνει μήνυμα πίστης στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γροθιά που μας ενώνει, είναι πιο δυνατή από όσα μας χωρίζουν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

  •  01.11.2025 - 08:44
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

  •  01.11.2025 - 15:17
Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

  •  01.11.2025 - 12:37
Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

  •  01.11.2025 - 07:30
Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

  •  01.11.2025 - 15:34
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

  •  01.11.2025 - 07:34
Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

  •  01.11.2025 - 08:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα