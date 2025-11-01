Κρήτη: Σκηνές οδύνης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, συγγενείς θρηνούν τους ανθρώπους τους από τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς συγγενείς και κάτοικοι του χωριού έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο, περιμένοντας νέα για τους τραυματίες και τους νεκρούς.

Για την αποφυγή επεισοδίων, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας, ενώ η μία από τις γυναίκες φαίνεται πως πέθανε μετά από ανακοπή. Ο νεκρός άντρας είναι ένας εκ των δραστών που άνοιξαν πυρ στο χωριό.

Με αγροτικά οι τραυματίες στα νοσοκομεία

Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» σε διαφορετικά νοσοκομεία (σ.σ. Κέντρο Υγείας Μοιρών και Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας), τα οποία είναι φρορούμενα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων, ωστόσο τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, καθώς το περιστατικό δεν έχει τελειώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.

Πηγές: Neakriti - Cretalive