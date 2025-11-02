Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

Χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη ως διεφθαρμένη και εξηγεί γιατί θεωρεί το σκάνδαλο με τα χρυσά διαβατήρια ως το μεγαλύτερο στην Κύπρο.

Δίνει απαντήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και απαντά στο ερώτημα αν στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ, θα βρίσκεται και ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Ο κ. Μιχαηλίδης σχολιάζει την αναφορά του Νικόλα Παπαδόπουλου περί εμμονής και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι το ΔΗΚΟ είναι κόμμα ρουσφετιού.

ΕΡ: Στις 19 Μαΐου κάνατε το κάλεσμα συμπόρευσης. Από τότε μέχρι σήμερα, σε ποιο σημείο βρίσκεται το ΑΛΜΑ;

ΑΠ: Πάμε καλά, σύμφωνα με όσα είχαμε προγραμματίσει. Είχα πει ότι στα μέσα Μαΐου θα εξαγγείλουμε αυτό που ήδη εξαγγείλαμε. Τότε δεν είχα αποφασίσει αν θα ήταν κόμμα, ή μια κίνηση. Τελικά κάναμε κόμμα και είχα πει ότι μέσα στο φθινόπωρο, αν θα είναι κόμμα, θα πάρει σάρκα και οστά και θα αρχίσουμε να καταρτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση.

Να θυμίσω ότι την 1η Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήσαμε το καταστατικό, το οποίο θα κατατίθετο στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων, δημοσιοποιήσαμε τη μεταβατική εκτελεστική γραμματεία, όπως προβλέπει το καταστατικό, και ξεκινήσαμε τη συλλογή των υπογραφών. Η νομοθεσία προβλέπει 300 άτομα για να υποστηρίξουν αυτή την αίτηση.

Εμείς είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό κάποιος να έρθει και να πει ότι θέλει να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας και να του πούμε «όχι» επειδή εξασφαλίσαμε τις 300 υπογραφές. Τελικά, αυτές ήταν κοντά στις 650 και αυτό για εμάς ήταν σημαντικό, γιατί πρώτα δημοσιοποιήσαμε το καταστατικό, στο οποίο είχαμε καταλήξει. Να πω, ότι ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης της 11μελούς μεταβατικής γραμματείας, όπως προβλέπει το καταστατικό.

To 11μελές, ήταν απόφαση δική μου και εγώ υπέγραψα την αίτηση για την εγγραφή του κόμματος, όμως αυτοί οι 650 γνώριζαν το καταστατικό με τις πρόνοιές του και γνώριζαν ότι αυτή η 11μελής, είναι αυτή που θα οδηγήσει το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές και το προσυπέγραψαν. Κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά και πρακτικά, νομιμοποίησαν αυτή τη διαδικασία.

Να τονίσω εδώ, επειδή γίνεται μια συζήτηση, ότι δεν θα ήταν πρακτικά εφικτό να γίνει κάποια εκλογική διαδικασία. Καταρχάς, να τονίσω ότι τα 42 άτομα που προσυπόγραψαν το κάλεσμα συμπόρευσης, δεν είχαν κάποιο εκτελεστικό ρόλο. Δεν ήταν σε μεταβατικό όργανο, γιατί δεν είχε συσταθεί κάποιο σώμα τον Μάιο. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε και άλλους να έρθουν, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το κόμμα. Μάλιστα είχαν εγγραφεί περίπου 800 άτομα ως υποστηρικτές, αλλά δεν υπήρχε κάποια αξιολόγηση· όποιος ήθελε, μπορούσε να ανήκει και σε άλλο κόμμα, να είναι και στέλεχος άλλου κόμματος.

ΕΡ: Θα πάτε στις εκλογές με αυτή τη μεταβατική εκτελεστική γραμματεία;

ΑΠ: Ναι. Μετά τις εκλογές, είχαμε βάλει ένα περιθώριο 16 μηνών μετά την έγκριση του κόμματος, για να οδηγήσει η γραμματεία το κόμμα σε εκλογικό συνέδριο, ώστε να προκύψει η κανονική εκτελεστική γραμματεία, το κανονικό 50μελές πολιτικό γραφείο. Το κόμμα έχει εγγραφεί από τις 15 Οκτωβρίου.

ΕΡ: Υπήρξαν έντονες κατηγορίες από διάφορα πρόσωπα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο ΑΛΜΑ, αναφέρομαι στον κ. Χασαπόπουλο, την αποχώρηση του Αβραάμ Θεμιστοκλέους και στον κ. Σεραφείμ. Όλες αυτές οι αποχωρήσεις έγιναν λόγω προσωπικών φιλοδοξιών ή υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί εκ μέρους σας;

ΑΠ: Θα επικαλεστώ ένα άρθρο του Χαρίδημου Τσούκα, ο οποίος έκανε λόγο για «παιδικές ασθένειες». Κάποιος όταν ξεκινά ένα τέτοιο εγχείρημα -και ο Χαρίδημος είχε δώσει παραδείγματα από Γερμανία και Ελλάδα- μπορεί να δει στην πορεία ότι κάτι δεν του αρέσει και να αποχωρήσει. Δικαίωμά του. Μπορεί να θεωρεί ότι δικαιούται έναν πιο ουσιαστικό ρόλο και να πει «γιατί να μην είμαι στην 11μελή εκτελεστική γραμματεία» και να αποχωρήσει. Μπορεί να θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής και να μην επιλεγεί και να αποχωρήσει.

Τα άτομα που αποχώρησαν ήταν υποστηρικτές και δεν είχαν θεσμικό ρόλο. Δεν λέω ότι είμαστε ευτυχείς όταν άτομα που μας υποστηρίζουν αποχωρούν. Είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και αναμενόμενο σε κάποιο βαθμό. Το σημαντικό είναι ότι συνολικά το κίνημα έχει άτομα που αποφασίζουν να συμπορευτούν και είναι περισσότερα, από αυτά που αποχωρούν. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι το κίνημα αγκαλιάζεται από την κοινωνία.

Όμως είναι κρίμα για άτομα όπως ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, με τον οποίο είχα μια συνεργασία πάρα πολλά χρόνια. Ο Ανδρέας με στήριξε και στην Ελεγκτική Υπηρεσία ως διευθυντής και στη συνέχεια με έναν ουσιαστικό ρόλο. Προφανώς με λυπεί, όταν ένα άτομο που με στήριξε για τόσα πολλά χρόνια, αποφασίζει για τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει, αλλά δεν θέλω να πω ότι εμείς αποκλείεται να κάναμε κάτι λανθασμένο -αλάνθαστοι δεν είμαστε- απλά θεωρώ ότι δεν αποδίδει τη μεγάλη εικόνα η επικέντρωση στην απόφαση μεμονωμένων προσώπων που ήταν υποστηρικτές και αποφάσισαν να κάνουν κάτι άλλο.

ΕΡ: Έκανε ζημιά στο κίνημα όλη αυτή η δημοσιότητα που δόθηκε με τις αποχωρήσεις;

ΑΠ: Τις πρώτες μέρες και με τη μεγέθυνση αυτού του ζητήματος από κάποια ΜΜΕ, προσωρινά μπορεί να είχε γίνει κάποια ζημιά. Από την άλλη, να σας πω ότι επειδή υπήρξαν και ανακοινώσεις κομμάτων-να θυμίσω ότι είχε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ, “να πει ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ”, κάτι που σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα αποφασίσει η ίδια τι θα κάνει και δεν έχουμε καταλήξει σε οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να σημειώσω, είναι ότι ο ΔΗΣΥ καλούσε το ΑΛΜΑ να πει, αν έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, λες και πέφτει λόγος στον ΔΗΣΥ. Πολλές φορές οι πολίτες, που έχουν αισθητήριο, όταν καταλάβουν ότι κάτι μικρό κάποιοι το κάνουν να φαίνεται τεράστιο, αντιδρούν.

ΕΡ: Το δικό σας συμπέρασμα είναι ότι αυτή η ιστορία ευνόησε κατά κάποιο τρόπο το ΑΛΜΑ;

ΑΠ: Θα σας δώσω μια πληροφορία. Αναφορικά με διαδικτυακή δημοσκόπηση που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου, η πληροφόρησή μου είναι ότι την τελευταία εβδομάδα αυτής της δημοσκόπησης, το ποσοστό μας ως ΑΛΜΑ ανέβηκε, σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα. Και αυτό δεν με παραξένεψε.

ΕΡ: Έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις με τον κ. Χασαπόπουλο;

ΑΠ: Όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί. Σέβομαι απόλυτα τις επιλογές του.

ΕΡ: Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο γίνεται λόγος, είναι οι ετερόκλητες απόψεις εντός του κινήματος.

ΑΠ: Ετερόκλητες απόψεις υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε ορισμένα θέματα, και αυτό είναι θεμιτό. Θα σας πω πώς δουλεύει το ΑΛΜΑ. Φτιάξαμε γύρω στις 30 ομάδες εργασίας, οι οποίες παράγουν θεματικά πρακτικά για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, εκτός του Κυπριακού. Στο Κυπριακό, ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ θεμελιώδες θέμα, είχαμε τη θέση μας στο κάλεσμα συμπόρευσης, σε μία παράγραφο και αυτή η ίδια παράγραφος, χωρίς να αλλάξουμε ούτε μία λέξη, περιλαμβάνεται και στο καταστατικό μας.

Αυτή είναι η θέση μας στο Κυπριακό. Οποιοσδήποτε βλέπει αυτή τη θέση και θεωρεί ότι συμφωνεί στις βασικές της αρχές – ασχέτως αν ο ίδιος θα ήθελε κάποια πράγματα να τα προτάξει λίγο περισσότερο – και επειδή ενστερνίζεται την άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα στο εσωτερικό- ακόμη κι αν έχει μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το Κυπριακό, αποδέχεται τη συγκεκριμένη θέση.

Εναπόκειται στους πολίτες να δουν αυτή τη θέση και να έρθουν κοντά μας. Αν έρθουν κοντά μας, σημαίνει ότι αποδέχονται αυτή τη θέση ως πλαίσιο. Αν κάποιος θέλει να διαμορφώσει κάτι, αλλά να είναι εντός του πλαισίου των θέσεων μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πει. Η θέση μας όμως είναι αυτή.

ΕΡ: Αυτά φυσικά αφορούν τα μέλη του ΑΛΜΑ και όχι τα στελέχη.

ΑΠ: Να πω ότι το κίνημα εκφράζεται από τον επικεφαλής, τον αναπληρωτή επικεφαλής, τον Γραμματέα Επικοινωνίας και τον Εκπρόσωπο Τύπου, και βεβαίως από τις επίσημες ανακοινώσεις του κινήματος. Αν ένα μέλος της 11μελούς εκτελεστικής γραμματείας εκφράσει μια προσωπική άποψη, τονίζοντας ωστόσο τη θέση του κινήματος και ότι τη σέβεται, ισχύει το ίδιο και για τους υποψήφιους βουλευτές, τους οποίους καλούμε να δηλώσουν μέσα από ένα έντυπο που έχουμε ετοιμάσει, ότι σέβονται τις αρχές και τις αξίες του κινήματος. Άρα, ένας υποψήφιος βουλευτής μπορεί να έρθει κοντά μας και να μιλήσει με τον τρόπο που σας έχω εξηγήσει. Το σημαντικό, είναι να μην προκαλούμε σύγχυση στους πολίτες. Δεν θέλουμε τα στελέχη μας να μιλούν με τρόπο, που να συγχύζει τους πολίτες, για το ποια είναι η θέση του κινήματος.

Το ίδιο ισχύει για πολλά άλλα θέματα για τα οποία ετοιμάζουμε πολιτικές. Ένα θέμα που βρίσκεται διαρκώς στη δημόσια σφαίρα, είναι το μεταναστευτικό. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη θεματική και είμαστε έτοιμοι για δημοσιοποίηση, αφού περάσει πρώτα από την εκτελεστική γραμματεία για έγκριση. Θα βρίσκεται αναρτημένη για διαβούλευση για τρεις εβδομάδες στο διαδίκτυο και μετά θα υιοθετηθεί οριστικά.

ΕΡ: Υπήρξε μια κόντρα μεταξύ εσάς και του Νικόλα Παπαδόπουλου και αφορούσε το θέμα των δημόσιων ακροάσεων, κάνοντας μάλιστα λόγο για εμμονές από τη δική σας πλευρά. Από την άλλη, εσείς χαρακτηρίσατε το ΔΗΚΟ ως κόμμα ρουσφετιού, ενώ εσείς ο ίδιος υπήρξατε μέλος αυτού του κόμματος.

ΑΠ: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Τις απόψεις μου για τα πρόσωπα δεν τις διαμορφώνω ανάλογα με τη δική τους στάση. Η άποψή μου για τον Νικόλα ήταν, και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Είναι ένα άτομο που εκτιμούσα και εξακολουθώ να εκτιμώ. Θεωρώ ότι ειδικά αυτό το θέμα που ανέφερε για τη διαιτησία, ήταν λανθασμένο από πλευράς γεγονότων.

Αντίθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ήταν πάντοτε υπέρ της ρήτρας διαιτησίας και μάλιστα, ο συντάκτης των συμβολαίων που είχαν τη διαιτησία ως μέθοδο επίλυσης διαφορών ήμουν προσωπικά εγώ, όταν ήμουν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.

Τώρα, ο Νικόλας αποφάσισε να υιοθετήσει κάτι υπό μορφή κουτσομπολιού για να με κατηγορήσει – αυτό αφορά τον Νικόλα. Η δική μου άποψη για τον Νικόλα ως άτομο δεν αλλάζει, τον εκτιμούσα και εξακολουθώ να τον εκτιμώ, ακόμη κι αν ο ίδιος, αξιολογώντας τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είπε κάτι εναντίον μου.

ΕΡ: Για το ΔΗΚΟ έχετε την ίδια άποψη;

ΑΠ: Έχουμε πει ότι το υφιστάμενο κομματικό σύστημα είναι κατεστημένο. Είναι μέρος του κατεστημένου που έχει φέρει την Κύπρο στη σημερινή της κατάσταση, και το ΔΗΚΟ είναι μέρος αυτού του κατεστημένου – αυτών των πελατειακών σχέσεων, του ρουσφετιού, της διαπλοκής. Έχω πει δημόσια, ότι ο Τάσσος Παπαδόπουλος είχε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και ως βουλευτής, ήταν με δική του πρωτοβουλία που πέρασε ο πρώτος νόμος για την είσοδο στον δημόσιο τομέα μέσω εξετάσεων. Αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως το ΔΗΚΟ είναι μέρος αυτού του κατεστημένου και θεωρώ ότι αν πιστεύει ότι οι πολίτες το θεωρούν ανεπηρέαστο από το ρουσφέτι, απλώς δεν έχει επαφή με την κοινωνία.

ΕΡ: Από τη στιγμή που το ΑΛΜΑ εισέλθει στην επόμενη βουλή, με ποιους θα συνεργαστείτε;

ΑΠ: Αν οι πολίτες μας στείλουν στη βουλή, θα συνεργαστούμε θεσμικά με όλους. Ωστόσο, είναι η πρόθεσή μας να μην κάνουμε συναλλαγές με κανέναν και δεν θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γίνουμε μέρος αυτού του κατεστημένου. Οι πολίτες, δίνοντας ισχυρό ποσοστό στο ΑΛΜΑ, θα στείλουν ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα στα κόμματα: Αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτεστε, γιατί το μέλλον σας δεν είναι ευοίωνο, αν δεν το λάβετε υπόψη. Στην πράξη, σε όλες τις εκλογές, οι πολίτες στέλνουν μηνύματα, αλλά τα κόμματα συχνά τα αγνοούν. Αν οι πολίτες δώσουν ισχυρή ώθηση στο ΑΛΜΑ, θα είναι και μήνυμα στα κόμματα, ότι τα ψέματα τελείωσαν. Αυτό το σύστημα πελατειακών σχέσεων, πρέπει να τελειώσει. Όσα κόμματα λάβουν το μήνυμα θα επιβιώσουν, όσα όχι – δεν θα επιβιώσουν. Μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, που από 40% έπεσε στο 5%. Οι εποχές που οι πολίτες επέστρεφαν στο μαντρί, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

ΕΡ: Το ΑΛΜΑ είναι αντισυστημικό κόμμα;

ΑΠ: Το ΑΛΜΑ, είναι εξωσυστημικό. Είμαστε δημοκράτες ως τα κόκκαλα. Δεν θέλουμε να ανατρέψουμε το πολίτευμα. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κόμματα εντός του δημοκρατικού τόξου. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Τα κόμματα, είναι αναγκαίο στοιχείο της δημοκρατίας και ειδικά της νομοθετικής εξουσίας. Πρέπει να ενεργούν σοφά, συλλογικά και προς όφελος των πολιτών. Με τα χρόνια έχει επέλθει στρέβλωση, και θεωρούμε ότι η εξωσυστημική παρέμβαση του ΑΛΜΑ, μπορεί να βοηθήσει στην εξυγίανση.

ΕΡ: Έχετε ήδη ανακοινώσει τα πρώτα δέκα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών, ανάμεσά τους και εσείς, ο οποίος θα είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου στη Λευκωσία. Πώς συνεχίζετε;

ΑΠ: Έχουμε σκοπό, μέσα στον Νοέμβρη, να ανακοινώσουμε κάποια ακόμα ονόματα, όπως και τον Δεκέμβρη. Όταν δημιουργείται μια μικρή ομάδα ατόμων που είναι έτοιμα να ανακοινωθούν, προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία είναι ότι το ΑΛΜΑ διαμαρτύρεται υπεύθυνα, με προτάσεις, και τα άτομα που θα είναι στο ψηφοδέλτιο, θέλουμε να εκπέμπουν υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Να σας πω επίσης ότι η λέξη «λαϊκισμός» είναι παντελώς ξένη με τη δική μας κουλτούρα. Αντίθετα, στο καταστατικό μας και στην ουσία της δικής μας σκέψης, κυριαρχεί ο κοινωφελής ορθολογισμός. Η λέξη «ορθολογισμός» είναι ακριβώς αντίθετη του λαϊκισμού, και δεν έχουμε ποτέ εκδώσει ανακοίνωση που να περιλαμβάνει ίχνος λαϊκισμού. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν θέλουμε να πούμε το παραμικρό, που δεν βασίζεται στον ορθολογισμό.

ΕΡ: Η κα Χαραλαμπίδου θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ;

ΑΠ: Με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχαμε πάντοτε, τα τελευταία δέκα χρόνια, εξαιρετική σχέση και εξακολουθούμε να έχουμε. Η κα Χαραλαμπίδου έδωσε τις δικές της μάχες, κατά της διαφθοράς, πολλές από τις οποίες είχαν την υποστήριξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Να θυμίσω και το παράδειγμα του Συνεργατισμού. Έχω πει δημόσια, ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι πολιτικός, ούτε δεύτερης γραμμής, ούτε άγεται και φέρεται. Έχει μια ισχυρή προσωπικότητα, άρα θα πάρει τις δικές της αποφάσεις. Η ίδια έχει πει, ότι έχει προσεγγιστεί και από άλλους πολιτικούς χώρους και εγώ προσωπικά θα ήμουν πολύ ευτυχής αν, αφού εξετάσει όλες τις προοπτικές, αποφάσιζε να είναι μαζί μας.

ΕΡ: Με τον κ. Παπαδάκη είστε σε επικοινωνία;

ΑΠ: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε επόμενη εξαγγελία ο Δημήτρης Παπαδάκης να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ. Ήδη είχαμε κάποιες επαφές και θα έχουμε και άλλες.

ΕΡ: Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Themaonline και στον Τάσο Θεοδώρου, είχε πει ότι σας έβρισκε συνεχώς μπροστά του – ως Γενικό Ελεγκτή – εμπόδιο σε διάφορα έργα.

ΑΠ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νίκος Αναστασιάδης αγνοούσε πάντοτε τις αποφάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Τις αγνόησε στον Συνεργατισμό, όταν εμείς του λέγαμε ότι η ιδέα του Χάρη Γεωργιάδη, την οποία υιοθέτησε περί δωρεάν μετοχών, ήταν μια ανοησία και θα έπρεπε να την εγκαταλείψει, γιατί θα ήταν επικίνδυνη. Μας αγνόησε παντελώς και ήρθε μετά η Ερευνητική Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2019, όταν εκδόθηκε το πόρισμα, να πει ότι «τελικά η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε δίκαιο». Η ιδέα περί δωρεάν μετοχών είναι ένας από τους βασικούς λόγους που κατέρρευσε ο Συνεργατισμός – οι Επόπτες κατάλαβαν ότι ο Συνεργατισμός δεν τύγχανε διαχείρισης από σοβαρά άτομα. Αυτά τα είπαν τον Μάρτιο του 2019 και ήρθε ο Νίκος Αναστασιάδης να μας πει ότι όταν τον Νοέμβρη του 2019 του λέγαμε εμείς και η Γενική Λογίστρια, που ήταν η αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων, ότι «όσα έκαναν ήταν παράνομα», αυτή η απόφαση για κατακύρωση του διαγωνισμού στη Κινεζική Κοινοπραξία ήταν παράνομη, ήρθε να μας πει ο Νίκος Αναστασιάδης ότι μας αγνόησε, επειδή σκέφτηκε ότι «μα σε όλα τα έργα μου έλεγαν να μην τα κάνω».

Αυτό είναι παντελώς ανυπόστατο. Είναι μια δικαιολογία, την οποία επινόησε τώρα, για να πει γιατί ενώ ξεκάθαρα εκείνη τη μέρα του είχαμε πει ότι όλα όσα πάτε να κάνετε είναι παρανομία, είναι τόσο χοντρές οι παρανομίες που πάτε να κάνετε, που το επιχείρημά σας είναι για να πάρετε τα 101 εκ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν στέκει, γιατί δεν θα τα πάρετε τελικά, διότι αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί και να μην αντιδράσει σε μια τέτοια διαδικασία – και επιβεβαιωθήκαμε. Αντί να απολογηθεί έστω το ελάχιστο και ενδεχομένως να κληθεί να λογοδοτήσει – και αυτό μπορεί να γίνει – ήρθε να πει «αγνόησα τον Οδυσσέα, επειδή ό,τι μου έλεγε ήταν λάθος».

Και λέω: η Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό είχε εκδώσει πόρισμα έξι μήνες προηγουμένως και είπε ότι τελικά είχε δίκιο η Ελεγκτική Υπηρεσία. Δεν μας είπε ο Νίκος Αναστασιάδης σε ποια περίπτωση κάτι που του είπαμε, ήταν λανθασμένο.

Αυτό που είπε ο Νίκος Αναστασιάδης είναι απλώς μια φτηνή δικαιολογία, αντί να αναλάβει τις ευθύνες του- ότι οδήγησε τη χώρα σε αυτή την τραγική κατάσταση, όχι μόνο με το τεράστιο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων – και να θυμίσω για τα χρυσά διαβατήρια – όταν βγάλαμε τις δύο πρώτες εκθέσεις, 24 Σεπτεμβρίου 2020 και 27 Νοεμβρίου 2020, έβγαιναν οι εκπρόσωποι του Νίκου Αναστασιάδη και έλεγαν ότι είναι όλο λάθη, η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Όταν βγήκε το πόρισμα Νικολάτου, επιβεβαιωθήκαμε σε όλα όσα είχαμε πει.

ΕΡ: Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο;

ΑΠ. Τα χρυσά διαβατήρια. Ήταν ένα σκάνδαλο με το οποίο πολλοί πλούτισαν. Επίσης τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο του Συνεργατισμού από οικονομικής απόψεως, γιατί με αριθμούς, ο Κύπριος φορολογούμενος χρεώθηκε ένα ποσό της τάξης των 3 δισ. ευρώ και είναι πραγματικά εκπληκτικό ότι ο Χάρης Γεωργιάδης – αυτός που καταδείχθηκε από την Ερευνητική Επιτροπή ως ο βασικός υπαίτιος – για τον οποίο η Ερευνητική Επιτροπή είπε ότι είχε εμμονή με το θέμα των μετοχών. Άλλοι έχουν εμμονές σε αρχές και άλλοι έχουν εμμονές σε θέματα που τους βολεύουν πολιτικά. Η εμμονή αυτή, ήταν ο λόγος που κατέρρευσε ο Συνεργατισμός. Ο πολιτικός αυτός, εξακολουθεί να κυκλοφορεί και να κουνάει το δάχτυλο σε πρόσωπα, λέγοντας ότι θα πρέπει να τους υποδείξει πώς να ενεργούν και πώς να συμπεριφέρονται. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται.

Να θυμίσω, όπως κατέγραψε η Ερευνητική Επιτροπή, φίλοι και κουμπάροι του Χάρη Γεωργιάδη βρέθηκαν σε θέσεις κλειδιά. Να θυμίσω, ότι υπήρξε ένα σκάνδαλο σε σχέση με κονδύλια διαφημίσεων, τα οποία χειριζόταν προσωπικός φίλος του Χάρη Γεωργιάδη και αυτά ήταν μια σχέση διαπλοκής.

Το τρίτο σκάνδαλο, με μεγαλύτερη επίπτωση, ήταν το Βασιλικό, το οποίο έχει από όλα. Έχει σοβαρότατη επίπτωση στις τσέπες των πολιτών, η οποία είναι προφανές ότι θα ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο, και επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο υπήρχαν και ποινικά αδικήματα.

“Οι ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε από το 2017 και μετά, περιλαμβάνουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας ώστε οι γνώμες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να μην είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Αυτό που είπε ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι απλώς μια φτηνή δικαιολογία, αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για την τραγική κατάσταση στη χώρα, όπως το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων».

ΕΡ: Θεωρείτε την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη ως διεφθαρμένη;

ΑΠ: Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος- ότι είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από το 1960- ήταν μια πολύ σοφή τοποθέτηση. Γιατί όταν λέμε «διεφθαρμένη κυβέρνηση», δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι πήρε μίζες ο Πρόεδρος, είτε ένας συγκεκριμένος υπουργός. Διεφθαρμένη κυβέρνηση είναι αυτή, η οποία καταλαβαίνει ότι ένα πρόγραμμα έχει από μέσα του εγγενή διαφθορά και το αφήνει, το στηρίζει και το υποστηρίζει και πολεμά αυτούς, που αναδεικνύουν τα προβλήματα. Αυτή, είναι εξ ορισμού μια διεφθαρμένη κυβέρνηση και λέω ότι με αυτή μου την αναφορά, δεν εννοώ ότι οποιοσδήποτε από τα μέλη της κυβέρνησης είναι ένοχος ποινικού αδικήματος.

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι συνεχιστής της κυβέρνησης Αναστασιάδη;

ΑΠ: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι συνεχιστής των πρακτικών του Νίκου Αναστασιάδη και για θέματα διαπλοκής, για θέματα νεποτισμού – είναι ξεκάθαρο ότι συγγενείς και κουμπάροι του Νίκου Χριστοδουλίδη έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις. Επίσης το Βασιλικό ξεκίνησε από τον Νίκο Αναστασιάδη, αλλά ο Νίκος Χριστοδουλίδης χειρίστηκε το θέμα με έναν επίσης σκανδαλώδη τρόπο. Όταν παρέλαβε το προβληματικό αυτό έργο η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τον Μάρτιο του 2023, για αρκετό καιρό ανεχόταν την κινεζική κοινοπραξία να μην κάνει τίποτα και μάλιστα για καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έναν χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2024, όταν σε αυτόν τον χρόνο το παραγόμενο έργο ήταν ελάχιστο, ενώ το έργο θα έπρεπε να τελειώσει σε δύο χρόνια, είχε περάσει ένας χρόνος και δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα. Πήγε στο εργοτάξιο και έλεγε ότι «είμαστε πολύ ευτυχείς που είναι πολύ συνεργάσιμη η κινεζική κοινοπραξία» και όταν τελικά οι ίδιοι οι Κινέζοι τερμάτισαν τη σύμβαση και αυτό μας έφερε σε δύσκολη θέση στη διαιτησία – γιατί αν τερματίζαμε εμείς, θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα είχαν παράπονο – για ένα περίπου χρόνο διαπραγματευόταν με συγκεκριμένη εταιρεία ότι θα της έδινε απευθείας ανάθεση, με την οποία εταιρεία συνεργάζεται πρόσωπο, το οποίο είναι πολιτικός συνοδοιπόρος του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αν αυτές οι πρακτικές δεν θεωρούνται απόλυτα κατακριτέες – και δεν υπονοώ ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παίρνει μίζες – όμως δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι καταπολεμά τη διαφθορά, επειδή έφερε το FBI να εκπαιδεύσει την Αστυνομία. Είναι αστεία πράγματα.

Είχαμε και τα προσωπικά θέματα του Νίκου Χριστοδουλίδη, και αναφέρομαι σε όλα εκείνα τα επιδόματα των 55.000 ευρώ, τα οποία είχαμε βγάλει ως Ελεγκτική Υπηρεσία. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει, ήταν να τα επιστρέψει και να απολογηθεί.

ΕΡ: Ποια η θέση σας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης;

ΑΠ: Να πω ότι ακούω κάποιους να λένε πολύ συχνά ότι αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό-φυσικά και είναι. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει έργο το οποίο προωθείς, αν δεν κάνεις μελέτη κόστους–οφέλους, με εξαίρεση τα έργα της άμυνας. Αν πάμε στο κόστος του έργου, ξεκίνησαν με ένα ποσό 1,3 δις. Ύστερα μας είπαν 1,9 δις. Το έργο αυτό, έχει υποθαλάσσιο μήκος αγωγού 900 χιλιόμετρα, στο μεγαλύτερο βάθος που έχει γίνει ποτέ υποθαλάσσιο καλώδιο και έχει και μήκος 900 χιλιόμετρα. Υπήρχε καλώδιο που συνδέει την Ισπανία με τη Γαλλία, το οποίο είχε χωρητικότητα διπλάσια, αλλά τεχνικά θα πει κάποιος ότι δεν διπλασιάζει το κόστος – δηλαδή το να απλώσεις ένα καλώδιο είτε μονό είτε διπλό δεν διπλασιάζεται το κόστος, μπορεί να αυξηθεί κατά 10–20%. Όμως αυτό το καλώδιο είχε μήκος μόνο 300 χιλιόμετρα υποθαλάσσιο και 100 στη στεριά και ξεκίνησε ότι θα στοίχιζε 1,8 δις. Και στοίχισε 2,8 δις και ισχυριζόμαστε ότι το δικό μας καλώδιο, που είναι τριπλάσιο σε μήκος και που είναι στο μεγαλύτερο βάθος στον κόσμο, θα στοιχίσει 1,9 δις. Είναι αστεία πράγματα. Άρα φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συμπιέσει το κόστος προς τα κάτω, όμως αυτοί οι κάποιοι, δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και δεν είναι τυχαίο που δεν βρίσκουν ιδιώτες επενδυτές, να μπουν σε αυτό το έργο.

Άρα, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο να ξεκινήσουμε ένα έργο που δήθεν θα μας στοιχίσει 2 δις και θα μας στοιχίσει 4 δις. Αυτές οι μελέτες πρέπει να γίνουν από πριν και να είναι σωστές. Φαίνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ενεργεί σωστά, ύψωσε το ανάστημά του και κρατά στα χέρια του μελέτες που αφορούν και τη νομική και την οικονομική πτυχή και έχει πει ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο και δεν πρέπει να συγκατατεθούμε, για να ξεκινήσει. Όμως, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, τον Σεπτέμβρη του 2024, υπέγραψε ένα μνημόνιο με την Ελληνική κυβέρνηση και δέσμευσε τη συμμετοχή της Δημοκρατίας όχι ως μέτοχος, αλλά οι Κύπριοι φορολογούμενοι θα δεχθούν να βάλουν 125 εκατομμύρια. Αυτό δημιούργησε τεράστιο θέμα, για το τι θα κληθεί να πληρώσει η Δημοκρατία και έχω πει χαρακτηριστικά, «ότι έχουμε πλέξει». Γιατί; Γιατί η Nexans και ο ΑΔΜΗΕ ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 280 εκατομμυρίων.

Άρα, αν αύριο το πρωί πούμε ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο και δεν θα το κάνουμε, νομίζουμε ότι αυτοί θα πουν «συγγνώμη, ευχαριστούμε»; Όχι. Η ζημιά των 280 εκατομμυρίων θα βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και θα χρεωθεί στους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό κράτος και το υπόλοιπο σε Κινέζους.

Ήδη έχουμε δείξει πρόθεση να βάζουμε 25 εκ. τον χρόνο ακόμη και πριν γίνει το έργο. Εγώ δεν θα πω ότι η Δημοκρατία πρέπει να πληρώσει τα 280 εκ. ή τα μισά από αυτά, αν της απαιτηθούν. Αυτό που λέω είναι ότι, έχουμε κάνει ενέργειες, τις οποίες θα βρούμε μπροστά μας, όταν κάποια στιγμή πούμε ότι αυτό το έργο, δεν μπορεί να γίνει. Και όσο αφήνουμε να τρέχει ο λογαριασμός και το ποσό αυτό μεγαλώνει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πρόβλημα που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε στη φάση του «καλά ξεμπερδέματα». Βλέπω την Κυπριακή Δημοκρατία είτε να πληρώνει χοντρά λεφτά, είτε να καταλήγει σε κάποια δικαστήρια και βλέπω ότι έχουν γίνει ενέργειες, οι οποίες δεν θα είναι οι καλύτεροι υπερασπιστές της, σε αυτή τη διαδικασία.

ΕΡ. Πώς σχολιάζετε το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή για την Ελεγκτική Υπηρεσία;

ΑΠ: Συμφωνώ και μάλιστα να πω ότι για την οικονομική αυτονόμηση, είχε δώσει τις πρώτες μάχες η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2002–2003, και υπήρξε ρήτρα στην προ ενταξιακή απόφαση για ένταξη της Κύπρου, ότι θα διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία. Η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, έφυγε το 2014. Το είχε θέσει ξανά, όταν πήρα εγώ τα ηνία στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Το 2017 συζητήθηκε στη Βουλή και η Επιτροπή Ελέγχου καλούσε την κυβέρνηση να καταθέσει νομοσχέδιο για την οικονομική αυτονόμηση. Άρα όχι μόνο συμφωνώ, αλλά το επικροτώ και το χαιρετίζω.

Όσον αφορά τον καθορισμό 8ετούς θητείας, πλέον όντως έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι χώρες στις οποίες κάποιος μένει μέχρι αφυπηρέτησης, αλλά έπρεπε η θητεία να είναι μεγάλη. Έχω δει κάποια σχόλια για 4 συν 4 χρόνια. Θα ήταν λάθος, η διαδικασία επαναδιορισμού. Αυτό σημαίνει, ότι ο Γενικός Ελεγκτής από το πρώτο λεπτό που θα κάτσει στην καρέκλα θα είχε μοναδική έγνοια πώς να μην κακοφανήσει την κυβέρνηση, για να τον διορίσει στη δεύτερη θητεία.

ΕΡ: Σε ό,τι αφορά το Ελεγκτικό Συμβούλιο, θεωρείτε ότι θα είναι ο «Μεγάλος Αδερφός» της Ελεγκτικής Υπηρεσίας;

ΑΠ: Αν γίνει μια ερευνητική επιτροπή για αυτό το θέμα, θα πει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ή ο Οδυσσέας σε αυτή την περίπτωση, είχε δίκαιο. Όταν ξεκίνησε ο Νίκος Αναστασιάδης να με απειλεί-γιατί περί αυτού επρόκειτο – ότι αν δεν βρω τρόπο να σου πάρω το κεφάλι, θα βρω τρόπο να σου βάλω δερβέναγες για να σε ελέγξω – και έβγαινα εγώ και έλεγα ότι αυτό, δεν είναι βέλτιστη πρακτική, γιατί στην ΕΕ οι 13 χώρες έχουν μοντέλο όπως της Κύπρου και οι 8 έχουν μοντέλο πολυπρόσωπο. Τους έλεγα μάλιστα, ότι δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί θα σήμαινε τροποποίηση θεμελιώδους άρθρου του Συντάγματος. Το έλεγα από το 2017.

Πήρε τη σκυτάλη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, συνέχισε αυτό το παραμύθι περί Ελεγκτικού Συμβουλίου και του έλεγα ότι, δεν μπορείτε να το κάνετε, και ήρθαν οι Συνταγματολόγοι του τον Σεπτέμβρη, μόλις με απέλυσαν, και τους είπαν τα ίδια και αντί να πουν ότι κάναμε λάθος, σκέφτηκαν μια πατέντα δικής τους επινόησης – γιατί αυτό που έφεραν δεν υπάρχει σε άλλη χώρα στον κόσμο. Αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες, είναι ότι εκεί όπου υπάρχει πολυπρόσωπο, αυτό είναι μέσα στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Το όργανο λήψης απόφασης είναι πολυπρόσωπο.

Αυτοί αποφάσισαν να διορίσουν ένα Ελεγκτικό Συμβούλιο, έξω από την Ελεγκτική Υπηρεσία, στο οποίο θα λογοδοτεί ο Γενικός Ελεγκτής. Είναι μια πατέντα δική τους, εντελώς λανθασμένη, συγκρούεται με το κοινοτικό κεκτημένο – ο Γενικός Ελεγκτής είναι ελεύθερος, να εκδίδει τις εκθέσεις του. Κανένας δεν δικαιούται να καλεί τον Γενικό Ελεγκτή να λογοδοτήσει. Άρα ο χαρακτηρισμός «Μεγάλος Αδερφός» είναι πολύ σωστός και η πρόβλεψή μου, ήταν ότι η Βουλή θα επιδείξει στοιχειώδη σοβαρότητα και θα το απορρίψει.

Το μόνο που υπάρχει και είστε οι πρώτοι που το λέω, είναι το εξής: Όταν ανέλαβα την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ήταν ο εις και μόνος μέσα στην υπηρεσία. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Μετακάλεσα Βρετανούς από την Ελεγκτική Υπηρεσία το 2015, το 2016 και το 2017. Κατέληξαν με πάρα πολλές εισηγήσεις, τις οποίες υιοθετήσαμε. Δηλαδή, να εκδίδουμε τις επιμέρους εκθέσεις κλπ., και μεταξύ άλλων, μου είπαν ότι θα ήταν καλύτερο να δημιουργήσω μια διευθυντική ομάδα. Το έκανα και ουσιαστικά είχα εκχωρήσει εξουσίες που μου ανήκαν.

Ο νέος Γενικός Ελεγκτής είχε την ευχέρεια να υποβαθμίσει αυτή τη διευθυντική ομάδα. Οι πληροφορίες μου είναι ότι η διευθυντική ομάδα έχει πράγματι υποβαθμιστεί. Δεν συνεδριάζει με τον τρόπο που συνεδρίαζε, δεν εκδίδει τις εκθέσεις, αλλά κάποιες υποομάδες που διορίζει ο Γενικός Ελεγκτής εγκρίνουν αυτές τις εκθέσεις. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, είναι η ύπαρξη αυτής της διευθυντικής ομάδας να νομοθετηθεί, για να μην έχει την ευχέρεια ο εκάστοτε Γενικός Ελεγκτής να την καταργεί.

ΕΡ: Να περάσουμε στις θέσεις του ΑΛΜΑ για αναθέσμιση του κράτους και τι θα επιδιώξετε αν εκλεγείτε στη βουλή;

ΑΠ: Αυτό που θα επιδιώξουμε είναι το στραβό να το διορθώσουμε και ότι είναι ορθό, να το προστατεύσουμε.

Να πω, ότι έχουμε κάποιες δεσμεύσεις. Τα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, τα οποία δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Άρα εμείς έχουμε πει: Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει υπερεξουσίες; Έχει. Το Σύνταγμα προβλέπει κάποιες διαδικασίες παύσης του Προέδρου, ουσιαστικά για εσχάτη προδοσία.

Εμείς έχουμε πει, ότι αν ο Πρόεδρος-κατά το μοντέλο της Αμερικής- σε συγκεκριμένα θέματα είχε ενεργήσει με τρόπο που μπορεί να μην αποτελεί ποινικό αδίκημα, αλλά να έχει καταχραστεί την εξουσία του, τότε, για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, θα απαιτείται το 50% των βουλευτών, θα απαιτείται ψήφισμα μετά, από τα 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 38 βουλευτές, και αυτό το ψήφισμα θα καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε παραίτηση.

Ο Πρόεδρος θα έχει δύο επιλογές: Η μία επιλογή, μη αντέχοντας το βάρος αυτού του ισχυρού ψηφίσματος της Βουλής, να υποβάλει την παραίτησή του. Η άλλη, να πει ότι η Βουλή δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση και να προσφύγει στον λαό με δημοψήφισμα αν ο λαός συμφωνεί ή όχι να υποβάλει παραίτηση. Αν το 75% των εγκύρων ψηφοδελτίων απαντήσει θετικά, τότε θα πρέπει να παύεται.

Για τους υπουργούς, τους οποίους διορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εισηγούμαστε μια διαδικασία ανοιχτής ακρόασης ενώπιον της Βουλής και να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις, και λέμε ότι η Βουλή αφού ακούσει τον υποψήφιο υπουργό, θα μπορεί με ψήφισμά της, 2/3, να καλεί τον Πρόεδρο να μην τον διορίσει. Θα είναι υποχρεωμένος να ακούσει τη Βουλή.

ΕΡ: Το ίδιο ισχύει και για τους ανεξάρτητους αξιωματούχους του κράτους;

ΑΠ: Έχω περιγράψει τον τρόπο που διορίστηκα. Πήγα στο Προεδρικό και ο Νίκος Αναστασιάδης μου είχε πει ότι η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη θα φύγει και σκέφτηκε να με διορίσει και με ρώτησε αν πληρούσα τις πρόνοιες του Συντάγματος. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτούσε εμένα τον υποψήφιο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.

Εμείς λέμε, ότι για τον διορισμό ανεξάρτητου αξιωματούχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει πολιτική ουδετερότητα τα τελευταία εφτά χρόνια πριν από τον διορισμό του, να υπάρχει γνωμοδοτικό συμβούλιο, το οποίο εισηγούμαστε και αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο, να εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν μεγαλύτερο αριθμό – τριπλάσιο – και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιλέγει, αλλά αυτός ο διορισμός θα πηγαίνει στη Βουλή για έγκριση.

Ένα άλλο ζήτημα αφορά τη Βουλή και τις περιορισμένες εξουσίες που έχει. Να φέρω το παράδειγμα, όταν καλεί κάποιον υπουργό σε επιτροπές και ο υπουργός, δεν ανταποκρίνεται, γιατί η ίδια η Βουλή δεν έχει εξουσία να καλέσει υπουργό να εμφανιστεί ενώπιον της. Θέλουμε αυτό, να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι υποχρέωση του υπουργού να εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής. Σήμερα το Σύνταγμα λέει, ότι ο Υπουργός έχει δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής και εμείς θέλουμε να έχει και υποχρέωση αν τον καλέσει η Βουλή.

ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσφυγή σας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τι αναμένετε;

AΠ: Δυστυχώς, η υπόθεση δεν προχωρά και αυτό γιατί με βάση τους κανόνες που ακολουθεί το ΕΔΑΔ, στις από ένα κράτος μέλος, μετέχει και ο δικαστής που προέρχεται από αυτό το κράτος μέλος και η Κύπρος λόγω των σκανδαλωδών χειρισμών που γίνονται για τον διορισμό, δεν έχει καταφέρει να στείλει δικαστή, εμείς είχαμε κάνει δύο ενδιάμεσες ενημερώσεις στο ΕΔΑΔ, όταν μου είχαν ξεκινήσει την ποινική υπόθεση και όταν κατέληξε η ποινική και κάθε φορά λέμε ότι θα πρέπει αυτό το θέμα, να προχωρήσει. Καταχωρήσαμε την υπόθεση αρχές του Δεκέμβρη του 2024 και πρακτικά, έχω ενημερωθεί, ότι έχουν παραλάβει την προσφυγή και τίποτα άλλο.

Να σας πω, ότι έχω επικαλεστεί τρία άρθρα: Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στην υπόληψη και αυτό αφορούσε το πολύ προσβλητικό λεκτικό, που χρησιμοποιήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον μου και το τελευταίο και το πιο σημαντικό, είναι το δικαίωμα στην ελευθερία στην έκφραση και εκεί, έχουμε ισχυριστεί το γεγονός ότι απολύθηκα για πράγματα που είπα και όχι για πράγματα που έκανα. Αυτό το οποίο ζητώ, είναι απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι το Συμβούλιο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, παραβίασε το συγκεκριμένο μου, ανθρώπινο δικαίωμα.

ΕΡ: Υπάρχει κάτι σήμερα για το οποίο έχετε μετανιώσει και δεν θα έπρεπε να ειπωθεί από εσάς;

AΠ: Όχι και μάλιστα σιγά-σιγά προκύπτουν θέματα για τα οποία δικαιώνομαι.