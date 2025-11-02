Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπό το Μπάκιγχαμ στο Άμπου Ντάμπι: Ο Άντριου μετακομίζει σε «καταφύγιο» χλιδής
ΔΙΕΘΝΗ

Από το Μπάκιγχαμ στο Άμπου Ντάμπι: Ο Άντριου μετακομίζει σε «καταφύγιο» χλιδής

 02.11.2025 - 19:21
Από το Μπάκιγχαμ στο Άμπου Ντάμπι: Ο Άντριου μετακομίζει σε «καταφύγιο» χλιδής

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών, φέρεται να ετοιμάζεται να μετακομίσει σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, μέσα στο υπερπολυτελές και αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Sea Palace του Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με τη Mail on Sunday.

Η έπαυλη, που βρίσκεται δίπλα στο αρχηγείο του ναυτικού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανήκει στο οχυρωμένο κτήμα της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων και προσφέρθηκε στον Άντριου από τον πρόεδρο, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν — έναν παλιό του συμμαθητή από το σχολείο Gordonstoun.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο σεΐχης φέρεται να διέταξε πλήρη ανακαίνιση της βίλας, με στόχο να συνδυαστεί η παραδοσιακή βασιλική αισθητική με ένα πιο «νεανικό» και μοντέρνο ύφος. Οι σχεδιαστές επέλεξαν μαρμάρινες επιφάνειες, έντονα χρώματα και επιβλητικά φωτιστικά, για να δώσουν νέα πνοή στο ακίνητο.

Τι περιλαμβάνει η πολυτελής βίλα

Η κατοικία περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια, ιδιωτικό κινηματογράφο, εσωτερική πισίνα και γυμναστήριο — προσφέροντας στον πρώην πρίγκιπα μια ζωή πολυτελούς απομόνωσης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Sea Palace, που χτίστηκε τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο για την άμυνα ενάντια σε θαλάσσιους επιδρομείς, έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν τον Άντριου και τις κόρες του. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν διευκρινίσει πως η χρήση της βίλας δεν συνιστά δωρεά, αλλά προσωρινή φιλοξενία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί - «Πρεμιέρα» για την χειμερινή περίοδο – Πάνω από 37.000 άτομα στην ύπαιθρο
Επεισοδιακή καταδίωξη: Εμβόλισε περιπολικό και τον βρήκαν με κοκαΐνη – Συνελήφθη 26χρονος στη Λεμεσό
Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις
Όταν η αλήθεια ενοχλεί: Ένα σύστημα που «μακιγιάρει» τη βία στα σχολεία για να μη φανεί το σάπισμα στη ρίζα
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνελήφθη 22χρονος Σύρος που σχεδίασε επίθεση αυτοκτονίας στο Βερολίνο

 02.11.2025 - 19:09
Επόμενο άρθρο

Αυτοί Μαντέλα, εμείς Χατζηπαντέλα

 02.11.2025 - 19:21
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

  •  02.11.2025 - 07:39
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

  •  02.11.2025 - 12:14
Σε τσάντα κάτω από δέντρο τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Σε τσάντα κάτω από δέντρο τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  02.11.2025 - 14:41
Αυτοί Μαντέλα, εμείς Χατζηπαντέλα

Αυτοί Μαντέλα, εμείς Χατζηπαντέλα

  •  02.11.2025 - 19:21
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

Συνεχίζεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Τανζανία – Σε συνεχή συντονισμό με τις Αρχές το ΥΠΕΞ

  •  02.11.2025 - 15:03
Βεντέτα στα Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

Βεντέτα στα Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

  •  02.11.2025 - 17:19
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!

  •  02.11.2025 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα