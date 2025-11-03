Βρήκαν τον δράστη του βιασμού και της δολοφονίας 9χρονης πριν από 63 χρόνια σε εκκλησία στην Πενσιλβάνια

Στη διαλεύκανση της δολοφονίας και του βιασμού της 9χρονης Κάρολ Αν Ντόχερτι το 1962 στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως δράστης θεωρείται ο κατά συρροή βιαστής Γουίλιαμ Σρέιντερ, ο οποίος ήταν 20 ετών όταν διέπραξε το φρικτό έγκλημα σε εξώστη εκκλησίας.

Μολονότι ο Σρέιντερ ήταν από καιρό ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία της Κάρολ Αν, οι αρχές δεν είχαν ποτέ αρκετά στοιχεία για να τον συλλάβουν.

Το έγκλημα πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1962 όταν η Ντόχερτι πήγαινε με το ποδήλατό της σε βιβλιοθήκη για να παραδώσει δύο βιβλία. Κάποια στιγμή το κορίτσι σταμάτησε στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μπρίστολ για να προσευχηθεί, με τον 20χρονο τότε Σρέιντερ να της επιτίθεται. Η Κάρολ Αν βρέθηκε στη συνέχεια από τον πατέρα της, ξυλοκοπημένη μέχρι θανάτου.

«Στέκομαι μπροστά σας με βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Χάρη σε εσάς, η οικογένειά μου έμαθε την αλήθεια που αναζητούσε για έξι δεκαετίες. Αν και τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω την Κάρολ, μπορούμε επιτέλους να την αφήσουμε να αναπαυθεί εν ειρήνη, τώρα που αποκαλύφθηκε η αλήθεια» είπε σε συνέντευξή τύπου την περασμένη Τετάρτη η μικρότερη αδελφή της Κάρολ Αν, Κέι Ταλάνκα.

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, βρήκαν τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονταν για την ενοχή του Σρέιντερ από τον θετό γιο του, Ρόμπερτ Λεμπλανκ, πριν από ένα χρόνο.

Κατά τις ίδιες πηγές, πριν το θάνατό του το 2002 σε ηλικία 62 ετών σε φυλακή της Λουιζιάνα, ο Σρέιντερ ομολόγησε το φρικτό έγκλημα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Λεμπλάνκ, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρχές το φθινόπωρο του 2024. Ο Σρέιντερ φέρεται να είπε ότι δολοφόνησε ένα κορίτσι στην Πενσυλβάνια, φοβούμενος ότι θα τον κατήγγειλε για βιασμό αν την άφηνε να ζήσει.

Την τελική «σφραγίδα» έβαλε η πρόσφατη ταύτιση DNA του Σρέιντερ σε μια τρίχα που βρέθηκε στο σφιγμένο χέρι της Κάρολ Ανν.

Μετά τη δολοφονία της 9χρονης, ο Σρέιντερ μετακόμισε στη Λουιζιάνα όπου παντρεύτηκε. Όμως και τότε διέπραξε βιασμούς με θύματα τις ανάπηρες κόρες της συζύγου του, καθώς και δύο κορίτσια που το ζευγάρι είχε υιοθετήσει.



Ο Σρέιντερ είχε καταδικαστεί σε ποινή 21 ετών για τον θάνατο ενός εκ των υιοθετημένων κοριτσιών ανήμερα του Halloween του 1970 αφού η σύζυγός του τον έδιωξε από το σπίτι τους μετά από καβγά με τον ίδιο να ορκίζεται να επιστρέψει και «να κάψει το σπίτι και να σκοτώσει όλες τις σκύλες που βρίσκονται μέσα».

