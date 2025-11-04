Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της

Η 47χρονη Άντζελιν Μοκ, η οποία έκανε εκπομπή στον τοπικό σταθμό Fox 2 του Σεντ Λούις του Μιζούρι πριν από περίπου μια δεκαετία, συνελήφθη την Παρασκευή στο Κάνσας για τη δολοφονία της μητέρας της, Ανίτα Άβερς.

Αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό με μαχαίρωμα βρήκαν την Μοκ να στέκεται έξω από ένα σπίτι, ενώ η μητέρα της ήταν στο κρεβάτι μαχαιρωμένη.

Στη Μοκ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Η πρώην δημοσιογράφος εργάστηκε για το Fox 2 ως παρουσιάστρια και ρεπόρτερ από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2015, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας η Μοκ την πλησίασε γεμάτη αίματα, ζητώντας της να χρησιμοποιήσει το κινητό της για να καλέσει το 911 και στη συνέχεια έτρεξε πίσω στο σπίτι κρατώντας το.

Η Μοκ, που μετά την τηλεοπτική καριέρα της, έγινε θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας, φυλακίστηκε και ορίστηκε εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η είδηση ​​του σοκαριστικού θανάτου της Άβερς έρχεται καθώς μητέρα και κόρη παρουσίαζαν μια ευτυχισμένη σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

