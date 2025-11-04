Ρεύμα: Η ηλεκτρική συσκευή που απογειώνει τους λογαριασμούς - Καίει όσο και 65 ψυγεία μαζί

Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η συσκευή που συμβάλλει στο υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι το στεγνωτήριο ρούχων, σύμφωνα με μια έκθεση του Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξας (UNT). Στην πραγματικότητα, τα στεγνωτήρια μπορούν να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από περίπου 65 ψυγεία που δουλεύουν ταυτόχρονα.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκπληξη σε ορισμένους, καθώς τα ψυγεία λειτουργούν ασταμάτητα και εργάζονται σκληρά για να διατηρούν τα τρόφιμα ποτά 24 ώρες την ημέρα. Τα στεγνωτήρια καταναλώνουν «κρυφά» περισσότερη ενέργεια σε σύντομες «εκρήξεις» λειτουργίας με υψηλότερη ισχύ.

Εκτιμήσεις του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρουν ότι τα στεγνωτήρια μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα μέσο νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την έκθεση του UNT, ένα ψυγείο καταναλώνει συνήθως περίπου 100 έως 800 κιλοβατώρες (kWh) ετησίως. Σε σύγκριση, ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων καταναλώνει εύκολα πάνω από 1.000 kWh ετησίως. Δεδομένου ότι τα στεγνωτήρια ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται, δημιουργούν μια απότομη ζήτηση ενέργειας όταν ενεργοποιούνται, κάτι που οι εθνικοί διαχειριστές δικτύων ενέργειας έχουν ονομάσει «load cliffs» (απότομες αυξήσεις φορτίου).

Συνολικά, η μέση αμερικανική οικογένεια που χρησιμοποιεί στεγνωτήριο περίπου τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα ξοδεύει 150 δολάρια ετησίως σε λογαριασμούς ενέργειας μόνο για τη συσκευή, σύμφωνα με την έκθεση του UNT. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Οι περιοχές που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα απαιτούν περισσότερες εκπομπές CO2 για την τροφοδοσία των κύκλων στεγνώματος. Ο οργανισμός έχει σημειώσει ότι οι οικιακές συσκευές όπως οι στεγνωτήρες συχνά υποτιμούνται μεταξύ των αιτιών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.