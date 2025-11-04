Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΡεύμα: Η ηλεκτρική συσκευή που απογειώνει τους λογαριασμούς - Καίει όσο και 65 ψυγεία μαζί
LIKE ONLINE

Ρεύμα: Η ηλεκτρική συσκευή που απογειώνει τους λογαριασμούς - Καίει όσο και 65 ψυγεία μαζί

 04.11.2025 - 12:50
Ρεύμα: Η ηλεκτρική συσκευή που απογειώνει τους λογαριασμούς - Καίει όσο και 65 ψυγεία μαζί

Υπάρχουν αρκετές ηλεκτρικές συσκευές για ένα σπίτι που μπορεί να προσφέρουν ξεκούραση και να βοηθούν πραγματικά, όμως κοστίζουν κάτι παραπάνω. Όχι στην αγορά τους, αλλά στο πόσο ρεύμα «καίνε», ειδικά για όσους δεν είναι προσεκτικοί.

Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η συσκευή που συμβάλλει στο υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι το στεγνωτήριο ρούχων, σύμφωνα με μια έκθεση του Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξας (UNT). Στην πραγματικότητα, τα στεγνωτήρια μπορούν να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από περίπου 65 ψυγεία που δουλεύουν ταυτόχρονα.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκπληξη σε ορισμένους, καθώς τα ψυγεία λειτουργούν ασταμάτητα και εργάζονται σκληρά για να διατηρούν τα τρόφιμα ποτά 24 ώρες την ημέρα. Τα στεγνωτήρια καταναλώνουν «κρυφά» περισσότερη ενέργεια σε σύντομες «εκρήξεις» λειτουργίας με υψηλότερη ισχύ.

Εκτιμήσεις του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρουν ότι τα στεγνωτήρια μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα μέσο νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την έκθεση του UNT, ένα ψυγείο καταναλώνει συνήθως περίπου 100 έως 800 κιλοβατώρες (kWh) ετησίως. Σε σύγκριση, ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων καταναλώνει εύκολα πάνω από 1.000 kWh ετησίως. Δεδομένου ότι τα στεγνωτήρια ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται, δημιουργούν μια απότομη ζήτηση ενέργειας όταν ενεργοποιούνται, κάτι που οι εθνικοί διαχειριστές δικτύων ενέργειας έχουν ονομάσει «load cliffs» (απότομες αυξήσεις φορτίου).

Συνολικά, η μέση αμερικανική οικογένεια που χρησιμοποιεί στεγνωτήριο περίπου τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα ξοδεύει 150 δολάρια ετησίως σε λογαριασμούς ενέργειας μόνο για τη συσκευή, σύμφωνα με την έκθεση του UNT. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Οι περιοχές που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα απαιτούν περισσότερες εκπομπές CO2 για την τροφοδοσία των κύκλων στεγνώματος. Ο οργανισμός έχει σημειώσει ότι οι οικιακές συσκευές όπως οι στεγνωτήρες συχνά υποτιμούνται μεταξύ των αιτιών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στη Λεμεσό – Έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ζένιος – Η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 04.11.2025 - 12:45
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
ΠτΔ: «Η επίλυση του Κυπριακού ζήτημα ασφάλειας για την περιοχή, υπάρχει ενδιαφέρον από τα γειτονικά κράτη»

ΠτΔ: «Η επίλυση του Κυπριακού ζήτημα ασφάλειας για την περιοχή, υπάρχει ενδιαφέρον από τα γειτονικά κράτη»

  •  04.11.2025 - 10:36
Άγνωστο πρόσωπο άρπαξε την τσάντα γυναίκας μέρα-μεσημέρι - Προσπάθησε να τον σταματήσει και την παρέσυρε με το όχημά του

Άγνωστο πρόσωπο άρπαξε την τσάντα γυναίκας μέρα-μεσημέρι - Προσπάθησε να τον σταματήσει και την παρέσυρε με το όχημά του

  •  04.11.2025 - 12:03
Κατηγορεί τον ΠτΔ για τις ενέργειές του ο Ερχιουρμάν - «Αρνητική ένδειξη οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για τις ενέργειές του ο Ερχιουρμάν - «Αρνητική ένδειξη οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο»

  •  04.11.2025 - 11:46
Αδιανόητο περιστατικό στο ΓΝ Λευκωσίας με παιδοχειρουργό – Προχωρά σε επίσημη υποβολή παραπόνου η μητέρα

Αδιανόητο περιστατικό στο ΓΝ Λευκωσίας με παιδοχειρουργό – Προχωρά σε επίσημη υποβολή παραπόνου η μητέρα

  •  04.11.2025 - 12:36
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

  •  04.11.2025 - 09:14
Ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης απαντά στην Ελεγκτική – «Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο» - Η αποστολή είναι καθαρά θεσμική

Ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης απαντά στην Ελεγκτική – «Παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο» - Η αποστολή είναι καθαρά θεσμική

  •  04.11.2025 - 10:30
Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποκαλύπτει τα πάντα - Η σχέση με τη Χεορχίνα, η κόντρα με τον Μέσι και το δώρο στον Τραμπ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποκαλύπτει τα πάντα - Η σχέση με τη Χεορχίνα, η κόντρα με τον Μέσι και το δώρο στον Τραμπ

  •  04.11.2025 - 11:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα