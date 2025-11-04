«ChatGPT, τι αριθμούς να παίξω στη λοταρία;»: Κέρδισε 100.000 δολάρια μέσω A.I.

Η Tammy Carvey, από την πόλη Wyandotte στο Μίσιγκαν, αποφάσισε να εμπιστευτεί την τεχνητή νοημοσύνη για να συμπληρώσει το δελτίο της στο Powerball.

Αντί να επιλέξει τους αριθμούς μόνη της, ζήτησε από το ChatGPT να της παρουσιάσει ένα σύνολο αριθμών: «Ζήτησα από το ChatGPT ένα σετ αριθμών για το Powerball και αυτούς έπαιξα», δήλωσε η ίδια στα τοπικά μέσα.

Η τυχερή κλήρωση και το έπαθλο

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, με το τζακ-ποτ του Powerball να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι αριθμοί που έπαιξε η Carvey ήταν: 11 - 23 - 44 - 61 - 62 (λευκές μπάλες) και 17 (Powerball).

Η 45χρονη πέτυχε τέσσερις λευκές μπάλες και την κόκκινη Powerball, εξασφαλίζοντας αρχικά 50.000 δολάρια, τα οποία όμως διπλασιάστηκαν σε 100.000 χάρη σε μια ειδική επιλογή πολλαπλασιασμού που είχε ενεργοποιήσει στο δελτίο της.

«Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε»: Τι θα κάνει με τα χρήματα

Η Carvey θυμάται τη στιγμή που έμαθε για τη νίκη της: «Σύμφωνα με την Google, το έπαθλο ήταν 50.000 δολάρια, οπότε αυτό νόμιζα ότι είχα κερδίσει. Δεν κατάλαβα ότι ήταν 100.000 μέχρι που έκανα login στον λογαριασμό μου», δήλωσε. «Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», πρόσθεσε συγκινημένη.

Η τυχερή νικήτρια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ποσό για να αποπληρώσει το σπίτι της και να αποταμιεύσει το υπόλοιπο: «Αυτό το απρόσμενο δώρο θα μας βοηθήσει να νιώσουμε οικονομικά πιο ασφαλείς», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση της Michigan Lottery

Παρότι η ιστορία έγινε viral, η Michigan Lottery έσπευσε να διευκρινίσει ότι: «Τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι εντελώς τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων παραγωγής αριθμών».

Η υπόθεση, πάντως, έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις στα social media για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «φέρει τύχη» ή αν απλώς η τύχη χαμογέλασε στην Tammy την κατάλληλη στιγμή.