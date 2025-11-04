Οι 7 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού

Ξέρουμε πολύ καλά τι φταίει και θα σου το αποκαλύψουμε.

Δες παρακάτω τις 7 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού

1. Πόσα παιδιά θέλεις;

Τον ρώτησες αυτό και κατόπιν αναρωτιέσαι γιατί εξαφανίστηκε μετά το ραντεβού σας;

2. Εγώ ψάχνω κάποιον να ερωτευτώ. Εσύ;

Με το κάποιον τα διέλυσες όλα όπως η ασπιρίνη σε μια κουταλιά νερό.

Τι εννοούμε; Μα του είπες ξεκάθαρα πως ψάχνεις ΚΑΠΟΙΟΝ, δηλαδή όχι αυτόν.

3. Έχεις πρόβλημα να απαντήσω στο τηλέφωνο;

Και πρέπει να τον ρωτήσεις; Αυτό από μόνο του τον βάζει σε τρελές υποψίες και αρχίζει να φαντάζεται διάφορα.

Ένα απλό συγγνώμη αρκεί, αν λυσσάς να τον ξαναδείς και σε επόμενο ραντεβού.

4. Πόσα χρήματα βγάζεις το μήνα από τη δουλειά σου;

Μα η λογίστριά του είσαι; Φυσικά και θα σκεφτεί ότι τον θες μόνο για το εισόδημά του και για τίποτα παραπάνω.

5. Σου αρέσει εδώ που σε έφερα; Ήταν το στέκι μας με τον πρώην μου

Ναι, μπορεί να σου βγει αυθόρμητα, όμως αυτός θα πιστέψει ότι δεν τον έχεις ξεπεράσει ακόμα, άρα πώς να σκεφτεί να σου ζητήσει να ξαναβγείτε;

6. Γιατί έχεις τόσο καιρό να κάνεις σχέση;

Γιατί δεν ήθελε, γιατί δεν έτυχε, γιατί όσο και να το προσπαθούσε έπεφτε πάνω σε… περιπτώσεις που δεν ήθελαν τη μονιμότητα κτλ.

Δεν είναι ωραίο να τον βάλεις να σου απολογηθεί για κάτι που δεν ήταν επιλογή του.

7. Αυτά τα ρούχα πάντα φοράς;

Ακόμα δεν τον γνώρισες και προσπαθείς να τον αλλάξεις; Αν άρχισε από το ντύσιμό μου τώρα, φαντάσου που αλλού θα φτάσει…

Αυτό που μόλις διάβασες πιστεύεις ότι δεν θα είναι το πρώτο που θα του έρθει στο μυαλό;

Άρα, πάπαλα επόμενο ραντεβού.