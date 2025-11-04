«Έφυγε» η σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου – «Ήσουν γενναία και πάλεψες γενναία…»

Την είδηση γνωστοποίησε η αδελφή της, Μαρία Παπαλαζάρου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα:

«Ήσουν γενναία και πάλεψες γενναία… Από σήμερα η αγαπημένη μας Αλεξία πέταξε για αλλού, εκεί που οι γενναίοι στήνουν χορό και η Αλεξία μας θα πάρει μια θέση ανάμεσά τους», έγραψε μεταξύ άλλων, περιγράφοντας με λόγια γεμάτα αγάπη και περηφάνια τον άνθρωπο που στάθηκε φως και παράδειγμα δύναμης για όλους γύρω της.

Κόρη της εμβληματικής μορφής του Παπαλάζαρου και αδελφή του Κυριάκου και του Σωτήρη Παπαλαζάρου – που χάθηκαν τραγικά στα γεγονότα του 1973 και του 1974 – η Αλεξία γεννήθηκε στα Χολέτρια της Πάφου το 1969. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στο θέατρο, σπουδάζοντας στη Σόφια στο «Κρέστιο Σαράφοβ» και αφήνοντας το αποτύπωμά της στις σκηνές της Κύπρου ως σκηνοθέτιδα, δημιουργός και εμπνεύστρια νέων καλλιτεχνών.

Ήταν συνιδρύτρια του Θεάτρου ΑντίΛογος και του Ανοικτού Θεάτρου, ενώ συνεργάστηκε με την ΕΘΑΛ, τον ΘΟΚ, το Θέατρο Ανεμώνα και πολλούς άλλους θιάσους. Όπως είχε πει σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή»:

«Το θέατρο πρέπει να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Το καλό θέατρο εμπνέεται από όσα συμβαίνουν γύρω του, τα κάνει τέχνη και τα επιστρέφει στην κοινωνία».

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της πορείας της υπήρξε το 2023, όταν ανέβασε το έργο «Η μάνα του» του Μιχάλη Παπαδόπουλου, υποδυόμενη τον εαυτό της και καταθέτοντας ψυχή και μνήμη μέσα από την ιστορία της οικογένειάς της.

Η τελευταία της σκηνοθετική δουλειά ήταν το «Γατάνιν» του Μιχάλη Πασιαρδή για τον ΘΟΚ, ενώ μέχρι πρόσφατα συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα στήριξης νέων θεατρικών συγγραφέων του Οργανισμού, καθοδηγώντας τη νέα γενιά δημιουργών.

Ν. Χριστοδουλίδης: Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής

Την Αλεξία Παπαλαζάρου αποχαιρετά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε γραπτή δήλωση του ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει πως η Αλεξία Παπαλαζάρου υπηρέτησε με συνέπεια τον χώρο του Θεάτρου και των Τεχνών. «Πρωτίστως, όμως, έδωσε την προσωπική της μάχη με ήθος και αξιοπρέπεια. Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής, όπως αρμόζει στα μέλη της τιμημένης οικογένειάς της, που είναι συνώνυμο του αγώνα του λαού μας για Δημοκρατία και Ελευθερία».

Καταληκτικά ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει πως την αποχαιρετά με σεβασμό και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην κόρη της, τα αδέλφια της και τους οικείους της.

Τη θλίψη τους για την απώλεια της Αλεξίας Παπαλαζάρου εξέφρασαν ο ΘΟΚ, η ΕΘΑΛ και πλήθος καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί της, τονίζοντας το ήθος, το πάθος και την αστείρευτη αγάπη της για το θέατρο.