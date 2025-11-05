Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

 05.11.2025 - 08:11
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και η απάντηση του Φορέα, η πρόθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας για αλλαγές με στόχο αποτελεσματικότερους ελέγχους στα οδοφράγματα, η πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για σύσταση περιφερειακής συμμαχίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ ή του ΟΑΣΕ και οι αποφάσεις συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων για την ΑΤΑ που αναμένεται να ληφθούν την Τετάρτη, είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις εφημερίδες σήμερα.

Η εφημερίδα «Αλήθεια», με τίτλο «Διαφάνεια αντί συσκότιση», στο κύριο θέμα της αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, σημειώνοντας πως "αναδεικνύει τους κινδύνους" δημιουργίας "σχέσης επιρροής ή προσδοκίας οφέλους". Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει για αναμενόμενες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας Δημοσθένους, σύμφωνα με τις αναφορές του Αρχηγού της Αστυνομίας στην Επιτροπή Οικονομικών την Τρίτη. Αλλού, η εφημερίδα κάνει αναφορά σε έρευνα για ξέπλυμα €600 εκ. στην Κύπρο, με 9 συλλήψεις σε Κύπρο, Ισπανία και Γερμανία.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Εισφορές ‘ιδιάζουσας σχέσης’» αναφέρει ότι ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης είναι "εκτεθειμένος" από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφού εισφορείς έχουν δοσοληψίες με το κράτος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος, που διερευνάται σε Κύπρου, Ισπανία και Γερμανία, αναφέροντας ότι επιβεβαιώθηκε δημοσίευμα του «Π» από τη Eurojust. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «νέο πυροτέχνημα» από τον Πρόεδρο, ο οποίος έκανε αναφορά σε προσπάθεια σύστασης περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας, στα πρότυπα του ΝΑΤΟ ή του ΟΑΣΕ.

Στο κύριο θέμα του «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Τρύπιος έλεγχος στα οδοφράγματα» αναφέρεται σε αλλαγές που ετοιμάζει ο Αρχηγός Αστυνομίας για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στα οδοφράγματα. Σε άλλο θέμα, γίνεται αναφορά στη σύγκρουση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τον Φορέα Στήριξης Φοιτητών, με την ΕΥ να εγείρει ζήτημα διαφάνειας στις εισφορές εταιρειών. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από το τροχαίο με την εμπλοκή δύο μοτοσικλετών που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο, κάνοντας λόγο για «μυστήριο» και σημειώνοντας πως οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τη σχέση μεταξύ των επιβαινόντων.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Επιχείρηση συγκάλυψης από το Προεδρικό», αναφερόμενη στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται η σύζυγος του Προέδου της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για "παρεμβάσεις," προκειμένου να "διορθωθούν" τα ευρήματα της ΕΥ που ζητά περισσότερη διαφάνεια. Πρωτοσέλιδα γίνεται αναφορά και στο υδατικό πρόβλημα και σημειώνεται πως η Κυβέρνηση "παραπέμπει στην εποχή της ... Αγίας Ελένης!". Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε πρόστιμο €2 εκ. που επέβαλε η ΕΠΑ για καρτέλ στην αγορά σκυροδέματος, ζητώντας από τις εταιρείες να τερματίσουν τέτοιες πρακτικές.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα "Cyprus Mail", με τίτλο  στο κύριο της θέμα «Ο Πρόεδρος προτείνει νέα συμμαχία για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», αναφέρεται σε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατία για το θέμα, σημείωνοντας ότι αυτό θα είναι κάτι ανάλογο με το ΝΑΤΟ ή τον ΟΑΣΕ. Σε φωτογραφία που δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, απεικονίζεται ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, με μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, να επισκέπτεται την Πράσινη Γραμμή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι πέντε πρόσωπα αντιμετωπίζουν  ιδιωτικές ποινικές διώξεις για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου το 2005.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Μέρα κρίσης η σημερινή για την ΑΤΑ» αναφέρεται στο θέμα της ΑΤΑ και στο πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στα εργασιακά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι καταγράφηκε ρεκόρ πτήσεων στην Ευρώπη. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε «έξυπνο τουρισμό» που προσφέρει η Κύπρος με προσωποποιημένη ψηφιακή εμπειρία.

Καθοριστική κρίνεται η σημερινή ημέρα για το ζήτημα της ΑΤΑ, αφού συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνέρχονται για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

