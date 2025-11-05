VIDEO - Επίδομα Αρχιεπισκοπής: Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του - Τα κριτήρια, το ποσό και οι δικαιούχοι

Εντός των εβδομάδων αναμένεται να ανακοινωθεί το επίδομα από την Αρχιεπισκοπή που αφορά οικογένειες που απέκτησαν τρίτο παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.

Όπως ανέφερε στο Πρωτοσέλιδο ο Εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, ήταν ένα σχέδιο που χρειαζόταν αρκετή δουλειά.

«Αν και μπήκαν υποψίες ότι κωλυσιεργεί ή ακόμα ότι ακυρώνεται, να πούμε ότι αντίθετα, η δέσμευση αυτή του Μακαριωτάτου που την έθεσε ευθύς εξαρχής ήταν οι υψηλές ευαισθησίες του, οπόταν από εκεί και πέρα επειδή ήταν σοβαρό το σχέδιο, ήθελε πολλή δουλειά. Έγιναν όλες οι διεργασίες και το κυριότερο ήταν να είναι βιώσιμο», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι με την πάροδο του χρόνου θα ενισχύεται με τον προϋπολογισμό να είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Όσο αφορά τα κριτήρια, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

«Θα δοθεί και αναδρομικά και αφορά οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω. Πρέπει να είναι ο ένας γονέας από τους δύο Ελληνοκύπριος, Ορθόδοξος Χριστιανός, το παιδί να είναι βαφτισμένο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το επίδομα θα δίνεται σε διάφορα στάδια, όπως κατά τη βάπτιση του παιδιού, όταν ξεκινά το σχολείο, καθώς και κατά τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

Με βάση τον προϋπολογισμό, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι τα παιδιά θα δικαιούνται 1000 με 1200 ευρώ τον χρόνο.