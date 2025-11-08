Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

 08.11.2025 - 09:47
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 39 περιστατικά, 27 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 15:07 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πυρίτιδας για κατασκευή φυσιγγίων, του εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από τριβή του υλικού στο πάτωμα και κατασβήστηκε από προσωπικό του εργοστασίου με χρήση σωλήνων νερού που ήταν εγκατεστημένος στον χώρο.

Έγινε εκκένωση του προσωπικού του εργοστασίου σε ασφαλές χώρο και χρήση εκ μέρους μας για τελική κατάσβεση σωλήνων νερού και συσκευής εξαερισμού για εξαερισμό του χώρου.

Επίσης αποθηκευμένο υλικό σε βαρέλια στον χώρο, μετακινήθηκε σε ασφαλή ανοιχτό χώρο. Εργάτης του εργοστασίου έπαθε ελαφριά εγκαύματα στα χέρια του, και  παραπέμφθηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στο σημείο παρευρέθηκε , Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου- Ποιοι γιορτάζουν – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Ανησυχητική αύξηση στις φυγές ανηλίκων από χώρους φιλοξενίας – Ρεκόρ καταγγελιών το 2025
Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος – Εκτεταμένες ζημιές - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιορτάζει ο ΑΠΟΕΛ! - ΟΛΑ ξεκίνησαν σε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στην Οδό Λήδρας, 8 Νοεμβρίου 1926

 08.11.2025 - 09:51
Επόμενο άρθρο

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος – Εκτεταμένες ζημιές - Δείτε φωτογραφία

 08.11.2025 - 09:53
Έκρυβε ναρκωτικά σε χωράφια και τα μετέφερνε σε δοχεία – Χειροπέδες σε 42χρονο – Δείτε φωτογραφίες

Έκρυβε ναρκωτικά σε χωράφια και τα μετέφερνε σε δοχεία – Χειροπέδες σε 42χρονο – Δείτε φωτογραφίες

Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης βάρους ενός περίπου κιλού, ποσότητας κάνναβης, βάρους εννέα κιλών περίπου, προχώρησε χθες η ΥΚΑΝ, μετά από νέα συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που ασχολούνται συστηματικά με τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έκρυβε ναρκωτικά σε χωράφια και τα μετέφερνε σε δοχεία – Χειροπέδες σε 42χρονο – Δείτε φωτογραφίες

Έκρυβε ναρκωτικά σε χωράφια και τα μετέφερνε σε δοχεία – Χειροπέδες σε 42χρονο – Δείτε φωτογραφίες

  •  08.11.2025 - 07:19
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

  •  08.11.2025 - 09:47
Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

Ανησυχία για την χρήση αντιβιοτικών: Γιατί δεν «δουλεύουν» πλέον και γιατί αυξάνονται τα βακτήρια – Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

  •  08.11.2025 - 07:28
Ανησυχητική αύξηση στις φυγές ανηλίκων από χώρους φιλοξενίας – Ρεκόρ καταγγελιών το 2025

Ανησυχητική αύξηση στις φυγές ανηλίκων από χώρους φιλοξενίας – Ρεκόρ καταγγελιών το 2025

  •  08.11.2025 - 07:29
Τροχαίο στη Λευκωσία: Ποια η κατάσταση της υγείας του μοτοσικλετιστή;

Τροχαίο στη Λευκωσία: Ποια η κατάσταση της υγείας του μοτοσικλετιστή;

  •  08.11.2025 - 08:31
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος – Εκτεταμένες ζημιές - Δείτε φωτογραφία

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος – Εκτεταμένες ζημιές - Δείτε φωτογραφία

  •  08.11.2025 - 09:53
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο

Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο

  •  08.11.2025 - 07:47
Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα

Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα

  •  08.11.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα