Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Στις φλόγες χώρος εργοστασίου – Στο νοσοκομείο εργάτης με εγκαύματα

Στις 15:07 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πυρίτιδας για κατασκευή φυσιγγίων, του εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από τριβή του υλικού στο πάτωμα και κατασβήστηκε από προσωπικό του εργοστασίου με χρήση σωλήνων νερού που ήταν εγκατεστημένος στον χώρο.

Έγινε εκκένωση του προσωπικού του εργοστασίου σε ασφαλές χώρο και χρήση εκ μέρους μας για τελική κατάσβεση σωλήνων νερού και συσκευής εξαερισμού για εξαερισμό του χώρου.

Επίσης αποθηκευμένο υλικό σε βαρέλια στον χώρο, μετακινήθηκε σε ασφαλή ανοιχτό χώρο. Εργάτης του εργοστασίου έπαθε ελαφριά εγκαύματα στα χέρια του, και παραπέμφθηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στο σημείο παρευρέθηκε , Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.