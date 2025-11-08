Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Άγιο είχαν τρία άτομα και σκυλάκι που διασώθηκαν από την Πυροσβεστική – Εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:22.

Η πυρκαγιά βρισκόταν στην κουζίνα του διαμερίσματος.

Τρία άτομα διασώθηκαν από το μπαλκόνι, από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και ένα σκυλάκι από το εσωτερικό του διαμερίσματος. Προηγήθηκε εκκένωση του κτηρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αυλών τυλικτήρα νερού από τα οχήματα με χρήση αναπνευστικών συσκευών και εξαερισμός του χώρου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Επιπρόσθετα, από τη θερμότητα και τον καπνό, ζημιές υπέστη ο προθάλαμος και το κλιμακοστάσιο του κτηρίου.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.