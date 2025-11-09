Κι όμως: Η Mazda άλλαξε το σήμα της και το έκανε... μίνιμαλ - Φωτογραφίες

Πρόκειται για την τρίτη αλλαγή που κάνει η Mazda στην εικόνα της μέσα σε 10 χρόνια, καθώς τελευταία φορά άλλαξε logo το 2018, και πριν απ' αυτό το 2015.

Όπως μπορεί να δει κανείς με μία ματιά, το νέο logo ακολουθεί την τάση του μινιμαλισμού, καθώς χάνει την τρισδιάστατη υφή του για ένα δισδιάστατο, μαύρο πλέον σχήμα, που ακολουθεί πάντως τη λογική των δύο προηγούμενων, καθώς «κληρονομεί το πνεύμα του λογότυπου που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997, το οποίο απεικονίζει το γράμμα 'M' με την αναφορά σε φτερά που πετούν», όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η μάρκα.

Και δεν είναι η μόνη...

Ο flat σχεδιασμός στα λογότυπα των αυτοκινητοβιομηχανιών αποτελεί τάση εδώ και πολλά χρόνια. Εταιρείες όπως η Kia, η Volkswagen και η BMW έχουν αλλάξει την εμπορική τους εικόνα, υιοθετώντας logos που είναι πιο «καθαρά», ιδανικά για τον ψηφιακό κόσμο του σήμερα, όπου όλα πρέπει να μοιάζουν όμορφα σε μία οθόνη κινητού.

Κι ενώ δεν πρόκειται για άσχημα σχέδια, είναι σίγουρα μία τεράστια αλλαγή σε σχέση με το (όχι και τόσο μακρινό) παρελθόν, που το χρώμα και η ζωντάνια στο design λογότυπων ήταν το Α και το Ω.

