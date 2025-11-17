Γιατί βγάζουμε την εικόνα Παναγίας Ελεούσας όταν έχουμε ανομβρία - Πώς αλλιώς ονομάζεται

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο θεολόγος, Θεόδωρος Κυριακού ανέφερε πως, «η Παναγιά Ελεούσα του Κύκκου είναι ίσως η πιο σημαντική εικόνα που υπάρχει στην ορθοδοξία και είναι αγιογραφημένη από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά ενώ έχει μια μοναδική ιστορία και είναι το καταφύγιο του Κυπριακού Ελληνισμού σε δύσκολές καταστάσεις».

Συγκεκριμένα σημείωσε πως, «μια από τις δύσκολες καταστάσεις είναι η ανομβρία και όταν δεν μπορείς να λύσεις διαφορετικά το πρόβλημα σου τότε το μόνο που σου μένει είναι να καταφεύγεις στην Παναγία».

Επιπρόσθετα ανέφερε πως, «εδώ και αιώνες γίνονται παρακλήσεις προς την Παναγία του Κύκκου» και αναφέρθηκε σε, «έγγραφο του 1550 επί λατινοκρατίας χαρακτηρίζει την Παναγία του Κύκκου ως Αγία Μαρία της βροχής» και συμπλήρωσε πως, «ακόμα δύο εικόνες θεωρούντο ότι θα έχουν βροχοποιό δύναμη και γινόταν η λιτάνευση τους, της Παναγίας Τροοδίτισσας και της Παναγίας Τρικουκιάς ωστόσο την περίοδο της Τουρκοκρατίας ή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτά τα μοναστήρια είχαν παρακμάσει και το μόνο μοναστήρι που είχε μείνει δυνατό και ζωντανό ήταν το μοναστήρι του Κύκκου γι’ αυτό όλη αυτή την περίοδο, όποτε υπήρχε ανομβρία οι πιστοί κατέφευγαν στην Παναγία».

Καταληκτικά ο κ. Κυριακού σημείωσε πως, «η τελευταία λιτάνευση έγινε πριν από 35 χρόνια και ακολουθεί τώρα με τις εντολές του Μητροπολίτη Κύκκου, Νικηφόρου όπου θα γίνει αγρυπνία το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου και το επόμενο πρωί η εικόνα θα μεταφερθεί στο θρονί κι εκεί θα ψαλεί παράκληση προς την Παναγία για να βρέξει».

Δείτε το απόσπασμα: