Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
LIKE ONLINE

Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

 17.11.2025 - 09:26
Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι την Τρίτη το βράδυ έκλεψε ένα λεωφορείο-φυσαρμόνικα (σ.σ. τα λεωφορεία με τον σύνδεσμο στη μέση που μοιάζει με ακορντεόν αλλά για κάποιον ακατανόητο λόγο τα αποκαλούν «φυσαρμόνικα») της Χάμιλτον στο Οντάριο για να κάνει μια βόλτα, απέδειξε γιατί ο Καναδάς είναι μια χώρα έντιμων ανθρώπων.

Η αστυνομία του Χάμιλτον αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 μ.μ., αφού ο οδηγός ενός λεωφορείου της Hamilton Street Railway (HSR) έφτασε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων McNab και αποχώρησε από το όχημα για ένα σύντομο διάλειμμα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας μπήκε στο αφύλακτο λεωφορείο και έφυγε  με έναν άγνωστο αριθμό επιβατών να βρίσκεται ακόμα στο όχημα. Οι πληροφορίες λένε πως ανά πάσα στιγμή βρίσκονταν περίπου 10 άτομα στον δρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ταξίδεψε μέχρι το Hamilton Mountain, κάνοντας πολλές στάσεις στο δρόμο, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται ελεύθερα. Τότε ήταν που, μπαίνοντας εντελώς στον ρόλο, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί την είσοδο σε κάποιον που ήθελε να επιβιβαστεί με ληγμένη κάρτα λεωφορείου.

«Έκανε εξαιρετική δουλειά» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας

«Το λεωφορείο ήταν ένα εξαιρετικά μακρύ «αρθρωτό» μοντέλο — που σημαίνει ότι είχε ένα εξάρτημα τύπου ακορντεόν που ένωνε το πρώτο όχημα με το δεύτερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τρέβορ ΜακΚένα σε συνέντευξή του.

Ο άνδρας έκανε αρκετές στάσεις κατά τη διαδρομή, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στις στάσεις του λεωφορείου. Σε κάθε στιγμή, περίπου 10 επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο, δήλωσε ο ΜακΚένα. «Δεν υπήρχε ούτε μια γρατσουνιά στο λεωφορείο. Έκανε εξαιρετική δουλειά», είπε ο ΜακΚένα. «Είναι κωμικό, αλλά ταυτόχρονα είναι σοβαρό. Είμαστε ευγνώμονες που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η διευθύντρια μεταφορών Νάνσι Πάρσερ είπε ότι η πόλη συνεργάζεται με την αστυνομία για να δει αν μπορούν να γίνουν αλλαγές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο 36χρονος άνδρας χωρίς μόνιμη διεύθυνση, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατηγορείται για κλοπή άνω των 5.000 δολαρίων, κατοχή άνω των 5.000 δολαρίων, παρεμπόδιση της αστυνομίας και οδήγηση ενώ του είχε απαγορευτεί.

Ο Καναδάς εντυπωσιάζει με τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας

Στην αρχή, οι επιβάτες δεν συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας δεν ήταν οδηγός λεωφορείου, είπε ο ΜακΚένα. Αλλά όταν άρχισε να κάνει λάθος στροφές, άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις και ένας από αυτούς του έδωσε οδηγίες για να επιστρέψει στην προγραμματισμένη διαδρομή.

Η αστυνομία ακολούθησε «στρατηγικά» το λεωφορείο, «έχοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφεραν.

Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν με την Hamilton Street Railway και μπήκαν στο GPS του λεωφορείου για να μάθουν πού πήγαινε, είπε ο ΜακΚένα. Δεν χρησιμοποίησαν τις σειρήνες τους. «Δεν θέλαμε να τον τρομάξουμε», είπε. «Δεν θέλαμε να το μετατρέψουμε σε τραγωδία».

Ο ΜακΚένα είπε ότι δεν ανακοίνωσαν το όνομα του άνδρα, μέχρι να διερευνηθεί αν υπάρχει «τυχόν ζήτημα ψυχικής υγείας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο
Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες
Πανικός στη Βρετανία: Αεροπορική εταιρεία σταμάτησε άμεσα όλες τις πτήσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση - Χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένοι
Συγκινητικό: 40χρονος από τη Λάρνακα τραγούδησε στο «The Voice» για την κόρη του – Γύρισαν οι καρέκλες; – Δείτε βίντεο
Νέο τζακ ποτ στο τζόκερ: Πόσα εκατομμύρια μοιράζει η επόμενη κλήρωση - Τρέξτε να προλάβετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες

 17.11.2025 - 09:26
Επόμενο άρθρο

Γιατί βγάζουμε την εικόνα Παναγίας Ελεούσας όταν έχουμε ανομβρία - Πώς αλλιώς ονομάζεται

 17.11.2025 - 09:25
Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

Μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος ανοίγει για το Κυπριακό, με δύο παράλληλες εξελίξεις να αναβαθμίζουν τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από το εθνικό ζήτημα: Την επικείμενη πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο κατοχικό ηγέτη και την ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

Κυπριακό: Σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις - Η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη-Ερχουρμάν και η καθοριστική αμερικανική διάσταση

  •  17.11.2025 - 06:27
«Κλείδωσε» η συνάντηση του ΠτΔ με Ερχιουρμάν - Θα λάβει χώρα στην οικία του Ντανιέ

«Κλείδωσε» η συνάντηση του ΠτΔ με Ερχιουρμάν - Θα λάβει χώρα στην οικία του Ντανιέ

  •  17.11.2025 - 09:05
Κάμερες σε σχολεία: Μείωσαν τους βανδαλισμούς, οδήγησαν σε συλλήψεις – Τι εξετάζει τώρα το Υπουργείο

Κάμερες σε σχολεία: Μείωσαν τους βανδαλισμούς, οδήγησαν σε συλλήψεις – Τι εξετάζει τώρα το Υπουργείο

  •  17.11.2025 - 06:23
Όταν τα πρόσωπα γίνονται φορείς ενός δυσάρεστου πολιτικού τοπίου

Όταν τα πρόσωπα γίνονται φορείς ενός δυσάρεστου πολιτικού τοπίου

  •  17.11.2025 - 06:28
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ εάν θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ εάν θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις

  •  17.11.2025 - 08:45
Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο

Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο

  •  17.11.2025 - 09:48
Ταξίδια: Για πού το 'βαλαν οι Κύπριοι; Οι προορισμοί που επέλεξαν για Black Friday και γιορτές» - «Κλείνουν ακόμη και για το καλοκαίρι»

Ταξίδια: Για πού το 'βαλαν οι Κύπριοι; Οι προορισμοί που επέλεξαν για Black Friday και γιορτές» - «Κλείνουν ακόμη και για το καλοκαίρι»

  •  17.11.2025 - 06:26
Γιατί βγάζουμε την εικόνα Παναγίας Ελεούσας όταν έχουμε ανομβρία - Πώς αλλιώς ονομάζεται

Γιατί βγάζουμε την εικόνα Παναγίας Ελεούσας όταν έχουμε ανομβρία - Πώς αλλιώς ονομάζεται

  •  17.11.2025 - 09:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα