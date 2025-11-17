Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Η αστυνομία του Χάμιλτον αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 μ.μ., αφού ο οδηγός ενός λεωφορείου της Hamilton Street Railway (HSR) έφτασε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων McNab και αποχώρησε από το όχημα για ένα σύντομο διάλειμμα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας μπήκε στο αφύλακτο λεωφορείο και έφυγε με έναν άγνωστο αριθμό επιβατών να βρίσκεται ακόμα στο όχημα. Οι πληροφορίες λένε πως ανά πάσα στιγμή βρίσκονταν περίπου 10 άτομα στον δρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ταξίδεψε μέχρι το Hamilton Mountain, κάνοντας πολλές στάσεις στο δρόμο, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται ελεύθερα. Τότε ήταν που, μπαίνοντας εντελώς στον ρόλο, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί την είσοδο σε κάποιον που ήθελε να επιβιβαστεί με ληγμένη κάρτα λεωφορείου.

«Έκανε εξαιρετική δουλειά» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας

«Το λεωφορείο ήταν ένα εξαιρετικά μακρύ «αρθρωτό» μοντέλο — που σημαίνει ότι είχε ένα εξάρτημα τύπου ακορντεόν που ένωνε το πρώτο όχημα με το δεύτερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τρέβορ ΜακΚένα σε συνέντευξή του.

Ο άνδρας έκανε αρκετές στάσεις κατά τη διαδρομή, επιτρέποντας στους επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται στις στάσεις του λεωφορείου. Σε κάθε στιγμή, περίπου 10 επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο, δήλωσε ο ΜακΚένα. «Δεν υπήρχε ούτε μια γρατσουνιά στο λεωφορείο. Έκανε εξαιρετική δουλειά», είπε ο ΜακΚένα. «Είναι κωμικό, αλλά ταυτόχρονα είναι σοβαρό. Είμαστε ευγνώμονες που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η διευθύντρια μεταφορών Νάνσι Πάρσερ είπε ότι η πόλη συνεργάζεται με την αστυνομία για να δει αν μπορούν να γίνουν αλλαγές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο 36χρονος άνδρας χωρίς μόνιμη διεύθυνση, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατηγορείται για κλοπή άνω των 5.000 δολαρίων, κατοχή άνω των 5.000 δολαρίων, παρεμπόδιση της αστυνομίας και οδήγηση ενώ του είχε απαγορευτεί.

Ο Καναδάς εντυπωσιάζει με τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας

Στην αρχή, οι επιβάτες δεν συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας δεν ήταν οδηγός λεωφορείου, είπε ο ΜακΚένα. Αλλά όταν άρχισε να κάνει λάθος στροφές, άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις και ένας από αυτούς του έδωσε οδηγίες για να επιστρέψει στην προγραμματισμένη διαδρομή.

Η αστυνομία ακολούθησε «στρατηγικά» το λεωφορείο, «έχοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφεραν.

Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν με την Hamilton Street Railway και μπήκαν στο GPS του λεωφορείου για να μάθουν πού πήγαινε, είπε ο ΜακΚένα. Δεν χρησιμοποίησαν τις σειρήνες τους. «Δεν θέλαμε να τον τρομάξουμε», είπε. «Δεν θέλαμε να το μετατρέψουμε σε τραγωδία».

Ο ΜακΚένα είπε ότι δεν ανακοίνωσαν το όνομα του άνδρα, μέχρι να διερευνηθεί αν υπάρχει «τυχόν ζήτημα ψυχικής υγείας».