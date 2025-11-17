Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες

 17.11.2025 - 09:26
Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες

Παρασκευή βράδυ και ψάχνεις κάπου διαφορετικά να πας; Βρήκες! Το Tzins είναι από εκείνα τα μπαράκια που αγαπάς από την πρώτη κιόλας φορά.

Άνοιξε μόλις προχθές και ήδη μυρίζει… νέο στέκι. Ένα μαγαζί που ήρθε για να ταράξει τα νερά στην καρδιά της πόλης, με concept που «δένει» τέλεια με την ιστορία του χώρου. Εκεί όπου κάποτε στεγαζόταν το κατάστημα Emporio με τα αγαπημένα jeans, τώρα θα βρεις ένα cool, χαλαρό bar του οποίου το ύφος είναι επηρεασμένο από εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και τα cocktails του έχουν ονόματα εμπνευσμένα από iconic denim styles.

Με το που μπεις, σε κερδίζει το εντυπωσιακό και επιβλητικό bar. Όμορφο, σύγχρονο και τόσο προσεγμένο που σε βάζει αμέσως στο mood να δοκιμάσεις κάτι αλλιώτικο. Η ατμόσφαιρα είναι ακριβώς αυτή που θες: ζεστή, φιλική και ιδανική για κουβέντα, μουσική και χαλαρές στιγμές.

Στο μενού θα βρεις και νόστιμα bites όπως platters με τυριά και αλλαντικά.. ό,τι πρέπει για after work drinks ή long weekend nights.

Και το καλύτερο; Το Tzins λειτουργεί αποκλειστικά για walk-ins, χωρίς κρατήσεις. Bρίσκεις τον χώρο σου και μπαίνεις αμέσως στο vibe.

Το Tzins Bar είναι πλέον επίσημα το new spot in town. Θα γίνει το νέο σου στέκι – guaranteed.

Δείτε φωτογραφίες

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ΤΖΙΝΣ ΜΠΑΡ (@tzins___bar)

Πηγή: CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

