ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ΠτΔ για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών - «Επείγει η ψήφισή του» - Διακυβεύονται €60 εκατομμύρια

 17.11.2025 - 10:59
Την ανάγκη άμεσης ψήφισης της μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που αποτελεί ορόσημο συνδεδεμένο με €60 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προειδοποιώντας ότι «δεν θα επιτραπεί να χαθεί ούτε ένα ευρώ» για τη χώρα.

Μιλώντας κατά την παραλαβή της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2024, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε την αποφασιστικότητα της εκτελεστικής εξουσίας να προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ειδικότερα η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Πρόσθεσε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου οροσήμου είναι άμεσα συνδεδεμένη με €60 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια… δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χαθεί έστω και ένα ευρώ που αφορά τη χώρα μας και τους Κύπριους πολίτες», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό μεταρρυθμιστικό πυλώνα που εντάχθηκε ορθά στο Σχέδιο Ανάκαμψης από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση αρχίζει την Τετάρτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εκφράζοντας την ελπίδα πως τα κόμματα θα ανταποκριθούν στην ανάγκη προώθησης της αλλαγής.

«Δεν μπορεί εν έτη 2025 οποιοσδήποτε να αρνείται την αξιολόγηση. Όλοι αξιολογούμαστε καθημερινά, είτε θεσμικά είτε μέσα από την κοινωνία και είμαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο ορόσημο, το οποίο μάλιστα είναι συνυφασμένο με 60 εκατομμύρια ευρώ θα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αμέσως», είπε.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις, ιδιαίτερα μετά από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων.

«Με κάθε σεβασμό στις αποφάσεις των εκπαιδευτικών, αναμένεται σήμερα και η απόφαση της ΠΟΕΔ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία λαμβάνοντας υπόψη και τη διαβούλευση που έγινε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στο να ψηφιστεί, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση», είπε.

Τόνισε ότι η μη ψήφιση της μεταρρύθμισης θα έθετε σε κίνδυνο σημαντική χρηματοδότηση, επηρεάζοντας την υλοποίηση και άλλων οροσήμων που προγραμματίζονται για το 2026 στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης.

