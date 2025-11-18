Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

 18.11.2025 - 09:34
Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Το θετικό αντίκτυπο που έχει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού η αναβάθμιση της διπλωματικής ευελιξίας της Κυπριακής Δημοκρατία, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα των επαφών του υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ευχαριστεί την Κύπρο για το ρόλο της στην προώθηση περιφερειακής ασφάλειας ο Ρούμπιο

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επεσήμανε πως μια Κυπριακή Δημοκρατία με πολλαπλάσιο διπλωματικό εκτόπισμα, μπορεί να αξιοποιεί και να επιστρατεύει αυτά τα διπλωματικά εργαλεία, για την επίτευξη του ύψιστου εθνικού στόχου που είναι η επίλυση του Κυπριακού.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Κύπρου απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, σημείωσε, η επίλυση του Κυπριακού και η μορφή της λύσης, είναι βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Όσον αφορά την πρώτη συνάντηση του προέδρου Χριστοδουλίδη με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ο κύριος Λετυμπιώτης είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται με την ίδια εποικοδομητική στάση και πολιτική βούληση. "Θα αναμένουμε να δούμε επί της ουσίας, τις προθέσεις της άλλης πλευράς, ως προς τον στόχο της επανέναρξη των συνομιλιών από σημείο που είχαν διακοπεί", σημείωσε ο κύριος Λετυμπιώτης.

Υπόθεση διαρροής εμπιστευτικών αρχείων των Φυλακών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και το ζήτημα των ποινικών διώξεων για τις διαρροές εγγράφων στις Κεντρικές Φυλακές. Είπε πως σε ό,τι αφορά στην πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, θα αξιολογηθούν και θα ακολουθηθούν οι νενομισμένες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Για την περίπτωση της πρώην υποδιευθύντριας των Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου, ανέφερε ότι υπηρετεί πλέον στην Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία είναι ανεξάρτητη Αρχή και θα λάβει τις δικές της αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχει μοναδική χημεία στον έρωτα; Τι λέει η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

 18.11.2025 - 09:33
Επόμενο άρθρο

Λένα Ζευγαρά: «Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή»

 18.11.2025 - 09:35
ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Oδηγός παρέσυρε με το όχημά του πεζή στην περιοχή της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία το πρωί της Τρίτης (18/11).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  18.11.2025 - 09:13
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

  •  18.11.2025 - 06:23
Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

  •  18.11.2025 - 09:34
Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

  •  18.11.2025 - 09:06
Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  18.11.2025 - 09:31
VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

  •  18.11.2025 - 08:48
Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

  •  18.11.2025 - 09:06
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

  •  18.11.2025 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα