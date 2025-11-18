Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επεσήμανε πως μια Κυπριακή Δημοκρατία με πολλαπλάσιο διπλωματικό εκτόπισμα, μπορεί να αξιοποιεί και να επιστρατεύει αυτά τα διπλωματικά εργαλεία, για την επίτευξη του ύψιστου εθνικού στόχου που είναι η επίλυση του Κυπριακού.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Κύπρου απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, σημείωσε, η επίλυση του Κυπριακού και η μορφή της λύσης, είναι βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Όσον αφορά την πρώτη συνάντηση του προέδρου Χριστοδουλίδη με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ο κύριος Λετυμπιώτης είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται με την ίδια εποικοδομητική στάση και πολιτική βούληση. "Θα αναμένουμε να δούμε επί της ουσίας, τις προθέσεις της άλλης πλευράς, ως προς τον στόχο της επανέναρξη των συνομιλιών από σημείο που είχαν διακοπεί", σημείωσε ο κύριος Λετυμπιώτης.

Υπόθεση διαρροής εμπιστευτικών αρχείων των Φυλακών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και το ζήτημα των ποινικών διώξεων για τις διαρροές εγγράφων στις Κεντρικές Φυλακές. Είπε πως σε ό,τι αφορά στην πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, θα αξιολογηθούν και θα ακολουθηθούν οι νενομισμένες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Για την περίπτωση της πρώην υποδιευθύντριας των Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου, ανέφερε ότι υπηρετεί πλέον στην Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία είναι ανεξάρτητη Αρχή και θα λάβει τις δικές της αποφάσεις.