ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαναστασίου: Η Κύπρος στηρίζει επέκταση εμπορικών συμφωνιών ΕΕ

 24.11.2025 - 20:28
Παπαναστασίου: Η Κύπρος στηρίζει επέκταση εμπορικών συμφωνιών ΕΕ

Στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε σύνθεση Υπουργών Εμπορίου συμμετείχε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος σε παρέμβασή του εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην επέκταση του δικτύου των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης, ενώ πριν από τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου, παρουσίασε στους ομολόγους του τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του εμπορίου.

Το Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, είχε στην ατζέντα του τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση για τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, οι Υπουργοί εστίασαν ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με την Ινδία, με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς να ενημερώνει τους Υπουργούς των 27 για συνεχιζόμενες προσπάθειες της Κομισιόν, με στόχο την επίτευξη μίας συμφωνίας με εμπορική αξία για την ΕΕ.  Σε σχετική παρέμβασή του, ο κ. Παπαναστασίου εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην επέκταση του δικτύου των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη στρατηγική σημασία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με την Ινδία.

Οι Υπουργοί των 27 παρακάθισαν, επίσης, σε άτυπο γεύμα εργασίας στην παρουσία του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, καθώς και του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου, Τζέμιησον Γκρηρ. Η συζήτηση εστίασε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και κοινών προκλήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην οικονομική ασφάλεια και στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εμπορίου, αφού καλωσόρισε την παρουσία των δύο Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε μεταξύ άλλων, τη σημασία συνεργασίας με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ενόψει και της Υπουργικής Διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο αρμόδιος Επίτροπος παρουσίασε την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης εμπορικής και οικονομικής σχέσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταστεί πιο ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελής.

Πριν από τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου, που είναι το τελευταίο που πραγματοποιείται επί Δανικής Προεδρίας, ο κ. Παπαναστασίου παρουσίασε στους ομολόγους του τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του εμπορίου, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στην εργασία για προώθηση των εμπορικών συμφωνιών, την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Καμερούν, καθώς και στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων.

Ο Υπουργός Ενέργειας είχε επίσης στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, διμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Νικολά Φορισσιέ, με τον οποίο και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

